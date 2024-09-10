Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bupati Nias Keluarkan Edaran Siaga Gempa Megathrust

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |11:46 WIB
Bupati Nias Keluarkan Edaran Siaga Gempa Megathrust
Bupati Nias mengeluarkan edaran langkah dan antisipasi menghadapi gempa Megathrust. (Foto: BMKG)
A
A
A

NIAS UTARA - Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengeluarkan surat edaran tentang langkah dan upaya kesiapsiagaan mengantisipasi ancaman dan dampak gempa megathrust. Nias Utara disebut masuk salah satu wilayah zona megathrust di Sumatera Utara.

Nias merupakan salah satu wilayah yang berada di daratan Kepulauan Nias sehingga rawan terdampak jika terjadi gempa megathrust atau tsunami. "Kami mengimbau masyarakat bersiap pada kemungkinan terjadi gempa bumi dan tsunami yang dampaknya bisa mencapai Kabupaten Nias Utara," kata Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, dalam surat edaran tertanggal 9 September 2024.  

Namun, masyarakat tetap tenang, beraktivitas normal seperti biasa dan mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah. Dalam edaran tersebut juga langkah langkah yang harus dilakukan saat gempaterjadi. 

Mulai dari berlindung di bawah meja jika berada di dalam gedung, jika memungkinan segera keluar dari bangunan menuju ke lapangan terbuka. Surat tersebut juga mengingatkan agar  hindari menggunakan lift dan escalator. 

Gunakanlah tangga darurat jika berada di gedung bertingkat. Jauhi pohon, tiang listrik, bangunan tinggi dan jembatan. Dia juga meminta kepada seluruh masyarakat agar mempersiapkan kebutuhan sederhana pada saat darurat seperti obat-obatan, senter, dokumen/surat-surat penting, air minum kemasan, kotak P3K/masker, pluit, telepon genggam, uang cash, radio portable, pakaian, makanan tahan lama dan lain-lain.

