INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Pentolan OPM Ruben Zanambani Ditangkap Pasukan Elite TNI di Sugapa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |12:34 WIB
Kronologi Pentolan OPM Ruben Zanambani Ditangkap Pasukan Elite TNI di Sugapa
Kronologi Pentolan OPM Ruben Zanambani Ditangkap Pasukan TNI
A
A
A

SUGAPA – Seorang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, ditangkap Satuan Tugas (Satgas) Habema. Pentolan OPM tersebut diketahui bernama Ruben Zanambani.

Kronologi penangkapan berawal saat Komando Operasi Habema di Papua memerintahkan Satgas TNI di wilayah Distrik Sugapa untuk melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah Kampung Titigi, meliputi pemeriksaan kendaraan beserta penumpang dan barang-barang yang ada di kendaraan.

“Sehubungan dengan wilayah tanggung jawabnya, setelah terima perintah tersebut, maka para Prajurit TNI, langsung bergerak dengan mengedepankan faktor keamanan serta sisi humanis dalam pemeriksaan kendaraan,” ujar Panglima Habema, Brigjen TNI Lucky Avianto, dalam keterangannya kepada Okezone, Rabu (11/9/2024).

“Sekitar pukul 09.40 WIT, para Prajurit TNI dengan sopan menghentikan sebuah sepeda motor yang akan melewati Pos Pemeriksaan. Selanjutnya, mereka meminta pengemudi untuk turun dari kendaraan guna dilakukan pemeriksaan,” sambungnya.

Jenderal Bintang Satu Kopassus tersebut melanjutkan, setelah diperiksa, ditemukan sejumlah foto dokumentasi yang dibawa oleh pengemudi yang diketahui bernama Ruben Zanambani.

Foto-foto tersebut memperlihatkan kegiatan beberapa orang kelompok OPM yang sedang membawa senjata api laras panjang dengan lokasi di Kampung Titigi, Distrik Sugapa.

 

Halaman:
1 2
      
