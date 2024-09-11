Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bakamla Usir 5 Kapal Ikan Tiongkok dari Perairan Batam

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |20:13 WIB
Bakamla Usir 5 Kapal Ikan Tiongkok dari Perairan Batam
Bakamla usir lima kapal Tiongkok dari perairan Batam (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) melalui kapal bernama KN Tanjung Datu-301 berhasil mengusir lima kapal ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang melakukan labuh jangkar di Perairan Utara Tanjung Berakit, Batam, Rabu (11/9/2024).

"Peristiwa ini bermula pada Selasa (10 September 2024), sekira pukul 12.00 WIB, ketika VTS (Vessel Traffic System) Batam memonitor lima kapal ikan RRT yang sedang melaksanakan labuh jangkar di 22 NM utara Tanjung Berakit, dengan koordinat 1° 23.099’ N, 104°34.223’ E," bunyi keterangan Bakamla RI.

Meskipun telah dihubungi melalui kanal radio 16, kelima kapal tersebut tidak memberikan respon. Menghadapi situasi tersebut, pukul 16.00 WIB VTS Batam berkoordinasi dengan KN. Tanjung Datu-301 untuk melakukan pendalaman terhadap aktivitas mencurigakan tersebut. 

"Berdasarkan hasil koordinasi, diketahui bahwa kapal-kapal ikan tersebut diduga sedang menunggu antrean untuk masuk ke Pelabuhan Singapura," ucapnya.

Pada pukul 20.00 WIB, Komandan KN. Tanjung Datu-301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko, melaksanakan koordinasi dengan Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Basri Mustari untuk mendapatkan persetujuan perintah pemeriksaan. 

Kemudian, pada pukul 21.00 WIB, Komandan KN. Tanjung Datu-301 mengadakan briefing dengan tim VBSS (Visit, Board, Search, and Seizure) untuk menyusun rencana pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut.

 

