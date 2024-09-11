Sopir di Cianjur Ditemukan Tewas Menggantung di Pintu Truk

CIANJUR - R (33) seorang pria yang merupakan warga Desa Sukatani, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, diduga bunuh diri. Korban yang juga sopir itu ditemukan tewas menggantung di pintu depan truk yang sedang terparkir.

Pria yang menggantungkan dirinya di wilayah perkebunan sawit di Desa Cihea, Kecamatan Haurwangi, itu pun sempat menggegerkan warga. R ditemukan warga pada Selasa (10/9/2024).

Kanit Reskrim Polsek Bojongpicung Aipda Asep Cahdi mengatakan, jasad korban ditemukan menggantung akibat bunuh diri dan tidak adanya indikasi korban pembunuhan.

"Jadi kalau hasil pengecekan awal diduga almarhum ini dengan sengaja melakukan bunuh diri, karena di lihat dari simpul tali simpul hidup. Kemudian lidah juga tergigit, terus ciri-ciri atau tanda-tanda lain juga sama seperti itu mengarah ke bunuh diri," tuturnya.

Setelah dilakukan penyelidikan, R sendiri kesehariannya merupakan seorang sopir truk batangan khususnya di wilayah Haurwangi.

"Korban ini memang sopir batangan kalau istilah di jalan itu, jadi memang unit itu pegangan almarhum. Tapi kita masih selidiki mengapa R ini melakukan bunuh diri," terangnya.