HOME NEWS NUSANTARA

Sial tapi Lucu, Jempol Siswa SMA Kejepit Lubang Penutup Kipas Angin

Tinus Ristanto , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |12:47 WIB
Sial tapi Lucu, Jempol Siswa SMA Kejepit Lubang Penutup Kipas Angin
Jempol pelajar SMA ini kejepit lubang kipas angin (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

LAMPUNG - Gara-gara iseng memasukkan jempol tangannya ke lubang tutup kipas angin, seorang pelajar SMA menyambangi kantor petugas pemadam kebakaran. Meski dilanda rasa malu, siswa laki-laki tersebut meminta bantuan petugas agar bisa melepaskan jarinya.

Kejadian sial tapi lucu tersebut dialami Aji, sisiwa SMA Negeri di kota Metro, Lampung. Bermula dari keisengannya bersama rekan-rekanya bermain tutup kipas angin plastik, pelajar tersebut mengalami nasib apes lantaran jarinya terjepit tak dapat dikeluarkan.

Sambil menahan rasa malu, Aji ditemani teman sekelasnya mendatangi kantor pemadam kebakaran setempat guna meminta pertolongan petugas melepaskan tutup kipas tersebut. 

"Dengan peralatan sendok, air serta gerinda kecil, dalam waktu lima menit akhirnya jempol tangan korban dapat terlepas tanpa luka," ujar Danru Damkar Kota Metro, Subkie Agus, Kamis (12/9/2024).

Evakuasi dilakukan tanpa dipungut bayaran sepeser pun. Petugas pemadam kebakaran Kota Metro pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu untuk meminta pertolongan dan mendatangi kantor damkar jika membutuhkannya.

(Angkasa Yudhistira)

      
