Viral Pria Paruh Baya Dibegal, Ternyata Dibacok Istri Siri

PURWAKARTA - Warga Purwakarta, Jawa Barat, dihebohkan dengan video viral seorang pria paruh baya korban pembacokan dengan kondisi mengenaskan terkapar di tengah guyuran hujan di bahu jalan raya, Rabu (11/09/2024). Dalam video yang viral itu, korban mengalami luka bacok di kepala dan lengan nyaris putus sambil meronta-ronta minta tolong.

Belakangan diketahui identitas pria dalam video itu berinisial A (59) warga Kabupaten Purwakarta. Korban yang sempat disangka merupakan korban begal, ternyata salah besar.

Polisi mengungkap bahwa korban dianiya oleh istri sirinya berinisial NRM (17), diduga dengan menggunakan senjata tajam. "Jadi, bukan korban begal. Peristiwanya terjadi pada Selasa, 10 September 2024, sekitar pukul 18.30 WIB di wilayah Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Dan kini tersangka sudah diamankan, yaitu istri sirinya ,"ungkap Kapolsek Jatiluhur, Kompol Abdul Kodir, Rabu (11/09/2024).

Ditanya soal penyebab penganiaan tersebut, Kompol Abdul menyebut belum terungkap karena kasusnya langsung ditangani Satreskrim Polres Purwakarta. "Termasuk tersangka saat ini juga diamankan di Polres Purwakarta," tambahnya.

Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Muchammad Arwin Bachar membenarkan pihaknya telah mngamankan pelaku penganiayaan dalam video viral itu yang tidak lain adalah istri siri korban. Menurutnya, pelaku ditangkap kurang dari 5 jam pascakejadian. Belum diketahui motif pelaku melakukan perbuatan sadis terhadap suaminya.

"Kasusnya masih didalami. Termasuk soal motif dan lain-lain, karena keterangan pelaku sampai saat ini masih berubah-ubah," ungkapnya.