Andi Sumangerukka Kenalkan Program Jalan Mulus hingga Modal Usaha ke Warga Sultra

JAKARTA - Calon gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka pada Pilkada 2024, menggelar acara silaturahmi di Kecamatan Molawe, Konawe Utara pada hari Kamis 12 September 2024. Acara tersebut dihadiri ribuan warga.Dalam kegiatan tersebut, Andi Sumangerukka memaparkan visi-misi dan program unggulannya untuk pembangunan Sulawesi Tenggara.

Ia menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja dan pengelolaan sumberdaya alam Sulawesi Tenggara sebagai pusat energi dunia sebagai prioritas utamanya.

Kehadiran Andi Sumangerukka disambut oleh warga Molawe yang turut menyampaikan aspirasi dan masukan mengenai kebutuhan dan harapan mereka.

Dalam kesempatannya, Andi Sumangerukka memperkenalkan Program Unggulan Samudra alias Semua Mudah Dapat Kerja. "Lapangan pekerjaan kita masih sempit, padahal kita tau sumber daya alam kita melimpah. Karena masih banyak dari kita tidak bisa bersaing. Kami ada Program SAMUDRA, Semua Mudah Dapat Kerja. Saat ada kewenangan, saya akan upayakan untuk SDM kita dilatih di balai kerja," jawab Andi Sumangerukka.

Andi Sumangerukka juga memperkenalkan Program MANTU (Modal Usaha Untuk Ibu-ibu) untuk menyelesaikan masalah permodalan usaha mikro, Program SETARA (Seratus Juta Asuransi Pertanian) untuk menutupi ketidakpastian hasil pertanian.