Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Andi Sumangerukka Kenalkan Program Jalan Mulus hingga Modal Usaha ke Warga Sultra

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |06:24 WIB
Andi Sumangerukka Kenalkan Program Jalan Mulus hingga Modal Usaha ke Warga Sultra
Andi Sumangerukka perkenalkan program kerjanya ke warga Sultra (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka pada Pilkada 2024, menggelar acara silaturahmi di Kecamatan Molawe, Konawe Utara pada hari Kamis 12 September 2024. Acara tersebut dihadiri ribuan warga.Dalam kegiatan tersebut, Andi Sumangerukka memaparkan visi-misi dan program unggulannya untuk pembangunan Sulawesi Tenggara.

Ia menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja dan pengelolaan sumberdaya alam Sulawesi Tenggara sebagai pusat energi dunia sebagai prioritas utamanya. 

Kehadiran Andi Sumangerukka disambut  oleh warga Molawe yang turut menyampaikan aspirasi dan masukan mengenai kebutuhan dan harapan mereka.

Dalam kesempatannya, Andi Sumangerukka memperkenalkan Program Unggulan Samudra alias Semua Mudah Dapat Kerja. "Lapangan pekerjaan kita masih sempit, padahal kita tau sumber daya alam kita melimpah. Karena masih banyak dari kita tidak bisa bersaing. Kami ada Program SAMUDRA, Semua Mudah Dapat Kerja. Saat ada kewenangan, saya akan upayakan untuk SDM kita dilatih di balai kerja," jawab Andi Sumangerukka.

Andi Sumangerukka juga memperkenalkan Program MANTU (Modal Usaha Untuk Ibu-ibu) untuk menyelesaikan masalah permodalan usaha mikro, Program SETARA (Seratus Juta Asuransi Pertanian) untuk menutupi ketidakpastian hasil pertanian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/612/3174818//viral-ExD8_large.jpg
Viral! Suami Serahkan Istri ke Selingkuhan: Kau Jaga Dia Baik-Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137336//pengeroyokan-YZzV_large.jpg
Minta Kecilkan Volume Musik di Waktu Sholat, Pria Ini Malah Dikeroyok hingga Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement