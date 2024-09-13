Viral Pria Meninggal Kejepit Pintu dalam Posisi Berdiri, Masih Memegang Cangkul

GUNUNG MAS - Sebuah video memperlihatkan seorang pria tewas mengenaskan dengan posisi berdiri dan lehernya terjepit pintu rumah bekas gedung sekolah. Video tersebut pun jadi viral di media sosial.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Desa Tuyun, Kecamatan mihing raya Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.



Dalam video Nampak warga setempat tak berani mendekat. Mereka menduga korban adalah pencuri yang tewas usai berusaha masuk ke dalam rumah bekas gedung SMA Negeri 1 Mihing Raya, tersebut.



"Informasi awal diterima personel Polsek Sepang sekira pukul 06.30 Wita, Kamis 12 September 2024, pagi, dari seorang saksi yang menemukan seorang laki-laki dalam keadaan kepala terjepit di pintu, sudah dalam keadaan meninggal dunia," ujar Kapolres Gunung Mas, AKBP Theodorus Priyo Santosa.



Dari hasil olah TKP, saat ditemukan korban masih menggenggam sebuah cangkul dan gembok pintu dalam keadaan rusak serta grendel bagian bawah masih terkunci sehingga menjepit kepala korban.



Di sekitar korban, juga ditemukan satu botol Anggur Malaga yang isinya masih tersisa sekira seperempat botol. Dari hasil visum, dokter tidak ditemukan bekas kekerasan di tubuh korban dan hanya terdapat luka bekas jepitan benda tumpul pada leher korban.