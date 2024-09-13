Panen Raya Padi, Bobby Nasution Ajak Petani PUD Medan Kolaborasi Jaga Stabilitas Harga Jual

MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan Panen Raya Padi di Kelurahan Mabar Hilir Pasar IV Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/9) petang.

Meskipun bukan sektor primadona, Bobby berharap pertanian ini dapat terus berkembang membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar dan ketahanan pangan.

Menurut Bobby Nasution, sektor pertanian berkaitan dengan pangan. "Dan ketahanan pangan menjadi program utama ke depan," ucapnya usai melakukan panen raya.

Panen raya dihadiri unsur-unsur Forkopimda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Gelora Kurnia Putra Ginting, dan Kelompok Tani Kota Medan, yang dirangkai pemberian bantuan sarana produksi pertanian kepada Kelompok Tani.

Suami Kahiyang Ayu tiba mengendarai sepeda motor ke lokasi penyerahan bantuan 40 unit pompa air untuk 11 kelompok tani dan 2,5 ton benih padi untuk 100 hektare lahan sawah.

Membangun Dialog dan Kolaborasi