HOME NEWS NUSANTARA

Panen Raya Padi, Bobby Nasution Ajak Petani PUD Medan Kolaborasi Jaga Stabilitas Harga Jual

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |14:48 WIB
Panen Raya Padi, Bobby Nasution Ajak Petani PUD Medan Kolaborasi Jaga Stabilitas Harga Jual
Bobby Nasution ajak Petani PUD Kota Medan kolaborasi jaga stabilitas harga jual. (Foto: dok Pemko Medan)
MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan Panen Raya Padi di Kelurahan Mabar Hilir Pasar IV Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/9) petang.

Meskipun bukan sektor primadona, Bobby berharap pertanian ini dapat terus berkembang membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar dan ketahanan pangan.

Menurut Bobby Nasution, sektor pertanian berkaitan dengan pangan. "Dan ketahanan pangan menjadi program utama ke depan," ucapnya usai melakukan panen raya. 

Panen raya dihadiri unsur-unsur Forkopimda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Gelora Kurnia Putra Ginting, dan Kelompok Tani Kota Medan, yang dirangkai pemberian bantuan sarana produksi pertanian kepada Kelompok Tani. 

Suami Kahiyang Ayu tiba mengendarai sepeda motor ke lokasi penyerahan bantuan 40 unit pompa air untuk 11 kelompok tani dan 2,5 ton benih padi untuk 100 hektare lahan sawah. 

Membangun Dialog dan Kolaborasi

Bobby Nasution
Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan Panen Raya Padi di Kelurahan Mabar Hilir Pasar IV Kecamatan Medan Deli. (Foto: dok Pemko Medan)

