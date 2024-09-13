Survei LKPI, Begini Peta Dukungan Masyarakat Kota Tegal di Pilwalkot 2024

TEGAL - KPU Kota Tegal secara resmi telah menerima tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tegal dalam Pilkada 2024. Adapun Ketiga pasangan adalah H. Edy Suripno-H. Akhmad Satori, H. Dedy Yon Supriyono-Hj. Tazkiyyatul Muthmainnah, serta pasangan calon Faruq Ibnul Haqi-M Ashim Adz Dzorif Fikri.

Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan penelitian survei untuk mengetahui preferensi politik masyarakat Kota Tegal menuju Pilwalkot Tegal 2024, sehingga dapat diketahui arah suara masyarakat terhadap ketiga paslon tersebut.

Penelitian LKPI ini dilakukan dengan metode survei mengunakan teknik sampling untuk menentukan jumlah warga Kota Tegal sebagai responden. Survei ini menggunakan Multistage random sampling dengan total sampel sebanyak 1.200 responden yang merupakan populasi Daftar Pemilih Tetap Kota Tegal pada Pemilu 2024.

Tingkat margin error sebesar kurang lebih 2,82% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei menggunakan metode teknik wawancara tatap muka dengan responden dan mengunakan kertas kuesioner.

"LKPI melakukan survei pengumpulan datanya dilakukan pada kurun waktu 2 – 11 September 2024," ucap Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis, dikutip Jumat (13/9/2024).

Togu menjelaskan, survei menguji tingkat popularitas atau keterkenalan dan akseptabilitas pasangan calon di mata responden. Hasil survei menemukan tingkat popularitas pasangan calon Faruq Ibnul Haqi-M.Ashim sebesar 90,2%, dan tingkat akseptabilitas 92,5%.

Sedangkan pasangan calon Dedy Yon Supriyono-Tazkiyyatul punya tingkat popularitas mencapai 92,4% dan akseptabilitas 32,1%. Sementara pasangan calon Edy Suripno-Akhmad Satori punya tingkat popularitas 80,7% dan akseptabilitas 52,3%.

Berdasarkan data analisa dukungan terhadap pasangan calon yang disajikan dari hasil temuan survei dengan pilihan responden secara Top of Mind, pasangan Faruq Ibnul Haqi-Ashim Adz Dzorif Fikri punya elektabilitas 39,3%.

Sementara pasangan calon Dedy Yon Supriyono-Tazkiyyatul Muthmainnah 20,7% dan Edy Suripno-Akhmad Satori 19,9%. Sedangkan yang tidak memberikan pilihan sebanyak 20,1%.