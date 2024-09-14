Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kunjungi Pasar Tradisional Mataram, Sitti Rohmi: Pedagang Tetap Semangat 

Hari Kasidi , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |12:42 WIB
Kunjungi Pasar Tradisional Mataram, Sitti Rohmi: Pedagang Tetap Semangat 
Cagub NTB Sitti Rohmi Djalillah. Foto: Hari Kasidi.
A
A
A

MATARAM - Calon Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, bersama rombongan mengunjungi pasar tradisional Kebon Roek Ampenan Kota Mataram, pada Kamis (12/9/2024) pagi. Ia mendapatkan sambutan antusias dari para pedagang.

Selain melakukan blusukan ke pasar tradisonal, Sitti Rohmi juga berbelanja sejumlah kebutuhan pokok, sayuran dan buah -buahan segar, serta berkeliling sudut kota Mataram, menggunakan kendaraan tradisonal Cidomo.

"Pedagang tetap semangat, semoga ke depan makin bersih, makin semangat, makin laku. Kondisi pasar bagus sih tadi," kata Sitti Rohmi.

Kepala Pasar Kebon Roek, Malwi berharap siapapun yang terpilih menjadi Gubernur NTB, bisa terlibat langsung dalam pembangunan dan pemeliharaan pasar tradisional di Mataram.

"Kami berharap, agar siapapun yang terpilih, terlibat langsung ke pembangunan Pasar Tradisional di Kota Mataram," kata Kepala Pasar Kebon Roek, Malwi usai menyambut kunjungan Ummi Rohmi, calon gubernur NTB yang diusung Partai Perindo, Kamis (12/9/2024).

Halaman:
1 2
      
