Ukhuwah Islamiyah Partisipan Bersatu saat Gelaran MTQ ke-30

KALTIM - Sekda Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus Ketua Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-30, Sri Wahyuni menyampaikan target dalam penyelenggaraan MTQ tahun ini. Salah satunya, ia berharap persaudaraan para partisipan baik dari dalam negeri dan luar negeri bisa bersatu.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkap 5 target untuk menyukseskan acara besar tersebut. Lima sukses yang dimaksud adalah Sukses Penyelenggaraan, Sukses Prestasi, Sukses Ukhuwah Islamiyah, Sukses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, serta Sukses Syiar dan Pengamalan Agama.

“Komitmen kita dalam sukses penyelenggaraan berarti acara berjalan dengan aman dan lancar, kafilah merasa senang. Sukses prestasi mudah-mudahan Kaltim bisa masuk lima besar," ucap Sri, Sabtu (14/9/2024).

"Sukses ukhuwah islamiyah, di mana kafilah dan partisipan baik dari dalam maupun luar negeri dapat menyatu," sambungnya.

Dia menjelaskan, sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan transaksi ekonomi, serta sukses dalam syiar dan pengamalan agama selama pelaksanaan MTQ Nasional.

Diketahui, gelaran MTQ Nasional di Kalimantan Timur saat ini masih berlangsung dengan pelaksanaan cabang lomba hingga 14 September 2024. Penutupan MTQ Nasional dijadwalkan pada 15 September 2024 yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden, KH Maruf Amin.