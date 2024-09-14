Razia Cipta Kondisi Jelang Pilkada, Polisi Jaring Belasan LC hingga Puluhan Botol Miras Disita

SUKABUMI - Sebanyak 11 wanita pekerja malam yang berprofesi sebagai Pemandu Lagu (PL) Tempat Hiburan Malam (THM) di pusat Kota Sukabumi, terjaring razia cipta kondisi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Sukabumi.

Razia tersebut digelar pada Kamis 12 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB hingga dengan Jumat 13 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB dini hari tersebut, dilaksanakan Satreskrim, Provost dan Sabhara Polres Sukabumi Kota.

Aparat Kepolisian berhasil mengamankan 81 botol minuman keras (miras) dari berbagai merek, 11 orang wanita pekerja malam, 9 orang tamu dan 1 orang pekerja di sebuah tempat karaoke yang berada di pusat perbelanjaan Kota Sukabumi.

Barang bukti puluhan botol miras lalu disita aparat Kepolisian dan sebanyak 21 orang yang terjaring razia tersebut, diangkut dengan menggunakan truk Dalmas menuju Mapolres Sukabumi Kota untuk didata dan dilakukan test urine.