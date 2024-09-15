Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jamaah Haji Khusus Bayar Rp1 Miliar Kemenag: Tak Ada Jual Beli Kuota, Pelaksanaan Haji 2024 Transparan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |07:31 WIB
Jamaah Haji Khusus Bayar Rp1 Miliar Kemenag: Tak Ada Jual Beli Kuota, Pelaksanaan Haji 2024 Transparan
Kemenang Tegaskan Tak Ada Jual Beli Kuota Haji/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mengambil langkah strategis untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Salah satu kebijakan utama adalah penambahan kuota haji sebesar 20 ribu jamaah, yang terdiri dari 10 ribu kuota haji reguler dan 10 ribu kuota haji khusus.

Pemerintah menegaskan, penambahan ini diperoleh dari Pemerintah Arab Saudi pada Juni 2023. Hal ini untuk upaya meningkatkan pelayanan haji bagi umat Muslim Indonesia.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan lancar dan transparan, termasuk dalam hal penempatan dan fasilitas jemaah,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube Kemenag RI, dikutip, Minggu (15/9/2024).

Hilman juga menegaskan, tidak ada praktik jual beli kuota haji. Pasalnya, biaya untuk haji khusus telah diatur dengan ketentuan yang jelas, yakni sekitar $8.000, yang mencakup berbagai fasilitas seperti akomodasi, makanan, serta layanan di Makkah dan Madinah.

Oleh karena Hilman juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar waspada terhadap tawaran harga haji yang tidak wajar.

“Jika ada penawaran harga haji hingga Rp1 miliar, itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harga haji khusus berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 300 juta, tergantung dari layanan yang dipilih,” tegasnya.

Hilman memastikan, seluruh proses pendaftaran haji dilakukan secara transparan dan berdasarkan antrian yang jelas. Untuk haji reguler, sistem pendaftaran berbasis antrian yang ketat diterapkan sesuai dengan regulasi. Selain itu, Kemenag juga mengakomodasi penggabungan mahram dan penggantian ahli waris bagi jamaah yang wafat sebelum berangkat haji.

Dalam menyusun kebijakan tambahan kuota ini, Kemenag bekerja sama dengan DPR dan Pemerintah Arab Saudi. Hal ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di tanah air dan di Arab Saudi. Selain itu, aspek fikih juga menjadi perhatian penting dalam merumuskan kebijakan ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061524/menag-sjq7_large.jpg
Menag Yaqut Buka-bukaan soal Dugaan Gratifikasi Ribuan Jamaah Haji Berangkat Tanpa Antre
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061521/pansus_haji-1DW9_large.jpg
Menag soal Kemungkinan Dipanggil Ulang Pansus Haji: Tugas Saya Kan Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061484/pansus_haji-7BCw_large.jpg
Bantah Mangkir, Menag Yaqut: Saya Belum Mendapat Surat Panggilan Pansus Haji DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058733/ilustrasi-5tpa_large.jpg
Disidak Pansus Angket Haji DPR, Begini Respons Kemenag Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/337/3057465/pansus_haji-Sngm_large.jpg
Pansus Haji DPR Gandeng LPSK, Ada Saksi yang Diintimidasi Usai Beri Keterangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054061/haji_2024-y2sI_large.jpg
Kemenag Ungkap Kronologi Alokasi Tambahan Kuota Haji 2024 ke DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement