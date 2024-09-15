Ketum PB NWDI TGB Zainul Majdi: Pantulkan Kebaikan ke Penjuru Dunia

LOMBOK TIMUR - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) TGB. KH Muhammad Zainul Majdi, mengajak seluruh jamaah NWDI melanjutkan perjuangan pendiri organisasi Nahdlatul Wathan Almagfurullah Maulana Syech TG.K.H Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dia mengajak seluruh jamaah baik santri maupun alumni dan para ustadz dan ustadzah untuk selalu menjadi pantulan kebaikan.



Hal itu disampaikan TGB saat memberikan pengajian dalam Hari Ulang Tahun (Hultah) Ke-89 NWDI dan Haul ke-27 Almagfurullah Maulana Syech TG. K. H Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Pancor Lombok Timur Minggu (15/9/2024).

Hultah ke-89 NWDI dihadiri ribuan jamaah NWDI serta tamu undangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun undangan dari luar negeri tampak hadir Syekh Prof. Dr. Abbas Syouman, Sekjen Haiat Kibar Ulama (Dewan Ulama Senior) Al-Azhar dan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar.

Selanjutnya juga ada Syekh Prof. Dr Salamah Daoud, Rektor Al-Azhar dan Wakil Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Syekh Prof Dr. Abdul Dayim Nusair, Penasehat Grand Syekh Al-Azhar dan Sekretaris Jenderal Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Jendral Liwa Bakhit, Wakil Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, dan Mr. Osama Hamdy Deputi Dutabesar Mesir di Jakarta.

Juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019 - 2924 Prof. Dr. H Mahfud MD. Danrem 162/WB Brigjend, TNI Agus Bhakti, S.IP, M.IP, Kabinda NTB, serta perwakilan dari Kepolisian Daerah NTB.

Dalam kesempatan itu, TGB yang juga Ketua Harian DPP Partai Perindo memaparkan banyak hal tentang sejarah oerjuangan Maulana Syech dalam mengemban amanah rakyat dan memperjuangkan pendidikan untuk kemajuan Ummat.

"NWDI ini dibangun dengan penuh perjuangan. Bukan penuh dengan bunga mawar, tapi dalam perjalanan sejarahnya juga ada duri-duri. Dengan begitu marilah kita teruskan perjuangan serta amanah Maulana Syech dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan,"Ujar TGB di hadapan ribuan jamaah NWDI.