HOME NEWS NUSANTARA

Cagub NTB Sitti Rohmi Djalilah: Jamaah NWDI Harus Tetap Kompak dan Bersatu

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |09:41 WIB
Cagub NTB Sitti Rohmi Djalilah: Jamaah NWDI Harus Tetap Kompak dan Bersatu
Cagub NTB Sitti Rohmi Djalilah Ajak Seluruh Jamaah NWDI Solid/Okezone
A
A
A

LOMBOK TIMUR - Calon Gubernur (Cagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah meminta seluruh jamaah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) solid untuk melanjutkan semangat perjuangan Maulana Syech.

Hal ini disampaikan Umi Rohmi, sapaan akrab Sitti Rohmi Djalilah di sela pawai alegoris jelang Hultah ke-89 Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) di Lombok Timur, NTB, Sabtu (14/9/2024).

"Harus tetap kompak, utuh, dan bersatu. Kita lanjutkan semangat perjuangan Maulana Syech sebagai pahlawan nasional agar semua lebih baik seperti kualitas pendidikan dan jumlah jamaah pengajian kita semakin banyak untuk kebaikan bersama," ujar Umi Rohmi.

Pantauan Okezone di Lokasi, gegap gempita yel-yel Sitti Rohmi Djalilah dengan pasangannya, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTB Dr H W Musyafirin atau dikenal sebagai Rohmi - Firin makin menggema di Lombok Timur.

Berbagai kegiatan sudah berlangsung selama rangkaian Hultah ke-89 NWDI di Pancor Lombok Timur. Seluruh petinggi NWDI tidak terkecuali Umi Hj Sitti Rauhun Zainuddin Abdul Majid ikut menghadiri pawai alegoris hari ke dua itu. Pawai alegoris ini berlangsung dua hari yakni Jum'at (13/9/2024) dan Sabtu (14/9/2024). Puncak Hultah ke-89 NWDI akan berlangsung besok Minggu (15/9/2024). Kegiatan ini akan dihadiri undangan dari dalam dan luar negeri.

Hidup Rohmi - Firin, jangan lupa coblos jilbab hijau dan baju hijau untuk Bupati Lombok Timur Luthfi - Wahid," ujar pemandu acara pawai alegoris, Sabtu (14/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
