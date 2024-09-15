Pawai Alegoris NWDI, Sitti Rohmi: Mari Bersatu Lanjutkan Perjuangan Almagfurullah Maulana Syech

MATARAM - Ratusan ribu Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) memenuhi pawai alegoris Hultah di Pancor Lombok Timur. Pawai alegoris berlangsung selama dua hari yakni Jum'at (13/9/2024) dan hari Sabtu (14/9/2024).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, pawai alegoris merupakan momentum untuk menyatukan sikap dan semangat untuk melanjutkan cita-cita almagfurullah Maulana Syech TG.KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sebagai pahlawan nasional, Maulana Syech disebut punya cita-cita memajukan pendidikan dan memajukan kehidupan sosial yang lebih baik untuk masyarakat.

"Pawai ini meneguhkan sikap kita untuk lebih semangat melanjutkan perjuangan niniknda Almagfurullah Maulana Syech TG. KH Muhammad Zainuddin Andul Majid," ujar Umi Rohmi saat membuka pawai alegoris hari ke dua menjelang Hultah ke-89 NWDI di Pancor Lombok Timur.

Pawai alegoris ini dihadiri oleh Ummi Hj Siti Rauhun, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur H. Syamsul Luthfi - H. Abdul Wahid, anggota DPD RI terpilih H.Muhammad Rifqi Farabi, dan sejumlah petinggi pengurus PB NWDI.



Dia berharap semua jamaah maupun santri dan santriwati serta para masyayikh terus berkiprah dengan semangat membawa kebaikan untuk semua. Termasuk keberadaan madrasah dan lembaga pendidikan serta lembaga pengajian NWDI semoga berkualitas dan semakin banyak peminatnya sehingga cita-cita Maulana Syech untuk menghadirkan kebaikan bagi seluruh alam bisa terwujud dari waktu ke waktu.