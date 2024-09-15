Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

KA Walahar Dikabarkan Anjlok, Petugas Menuju Lokasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |13:47 WIB
KA Walahar Dikabarkan Anjlok, Petugas Menuju Lokasi
KA Walahar anjlok (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Api (KA) 317 Walahar dikabarkan mengalami anjlok di KM 96+5 petak jalan PWK-CBR. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (15/9/2024) siang ini.

Informasi yang diterima iNews Media Group, as roda terlihat keluar dari lintasan rel. Adapun gambar yang diterima iNews Media Group juga serupa, terlihat empat as roda itu tak berada di rel.

Informasi ini langsung direspons petugas KAI Daop II Bandung. Petugas langsung menuju ke lokasi kejadian.

"Saya menuju ke lokasi, nanti ketika sampai saya kabari (kronologi)," kata Humas KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi, Minggu (15/9/2024).

Peristiwa itu sempat dikabarkan sempat menimbulkan kepulan asap di rangkaian paling belakang. Namun demikian belum ada informasi lanjut mengenai hal ini.

Hingga berita ini ditayangkan, iNews Media Group masih mencoba mencari tahu penanganan petugas. Adapun belum diketahui apakah proses evakuasi penumpang sudah dilakukan.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179268/kereta-4aZU_large.jpg
Kereta Purwojaya Anjlok, Jalur ke Stasiun Kedunggedeh Dilewati Satu Jalur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179258/viral-iUna_large.jpg
Kesaksian Warga saat Detik-Detik Kereta Purwojaya Anjlok: Terdengar Suara Gemuruh Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179241/viral-TLBt_large.jpg
Roda Kereta Purwojaya Lepas dari Rangkaian saat Anjlok, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179221/viral-lFiB_large.jpg
Breaking News! KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Jalur Jakarta–Cikampek Tidak Bisa Dilintasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160959/ahy-e13i_large.jpg
AHY: Kereta Anjlok Berulang Harus Diinvestigasi Penuh, Termasuk Kapal Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159772/viral-2Xcy_large.jpg
Breaking News! Kereta Argo Bromo Anggrek Anjlok di Stasiun Pegadenbaru Subang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement