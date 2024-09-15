KA Walahar Dikabarkan Anjlok, Petugas Menuju Lokasi

JAKARTA - Kereta Api (KA) 317 Walahar dikabarkan mengalami anjlok di KM 96+5 petak jalan PWK-CBR. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (15/9/2024) siang ini.

Informasi yang diterima iNews Media Group, as roda terlihat keluar dari lintasan rel. Adapun gambar yang diterima iNews Media Group juga serupa, terlihat empat as roda itu tak berada di rel.

Informasi ini langsung direspons petugas KAI Daop II Bandung. Petugas langsung menuju ke lokasi kejadian.

"Saya menuju ke lokasi, nanti ketika sampai saya kabari (kronologi)," kata Humas KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi, Minggu (15/9/2024).

Peristiwa itu sempat dikabarkan sempat menimbulkan kepulan asap di rangkaian paling belakang. Namun demikian belum ada informasi lanjut mengenai hal ini.

Hingga berita ini ditayangkan, iNews Media Group masih mencoba mencari tahu penanganan petugas. Adapun belum diketahui apakah proses evakuasi penumpang sudah dilakukan.





(Fakhrizal Fakhri )