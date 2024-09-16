Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

300 Personel Gabungan Diterjunkan Urai Kemacetan di Jalur Puncak Bogor 

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |10:01 WIB
300 Personel Gabungan Diterjunkan Urai Kemacetan di Jalur Puncak Bogor 
Ilustrasi Arus Lalin di Puncak Macet. Foto: Okezone/Putra.
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 300 personel gabungan diterjunkan untuk mengurai kemacetan di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat. Mereka akan bertugas mengatur lalu lintas pada lokasi tersebut selama momen libur panjang atau Long Weekend Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan, selain TNI-Polri, ratusan personel itu juga terdiri dari beberapa instansi terkait seperti Dishub, dan Satpol PP.

"Dari semalam sampai saat ini sekitar 300 personel gabungan baik dari Polres sendiri, Satlantas, kemudian instansi terkait seperti Dishub, Satpol PP dan rekan-rekan dari TNI," kata Rizky kepada MNC Portal, Senin (16/9/2024).

Rizky menjelaskan, hingga saat ini personel gabungan masih melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas (lalin), guna mengurai kepadatan kendaraan.

Adapun rekayasa lalin tersebut adalah berupa One Way yang diberlakukan sejak kemarin dari arah Puncak menuju Jakarta, dan sistem ganjil genap yang penerapannya situasional.

Rizky mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa One Way di jalur puncak menuju arah Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/612/3100214/jalan_alternatif_ke_puncak_naik_motor_pilihan_terbaik_hindari_macet-2Uim_large.jpg
Jalan Alternatif ke Puncak Naik Motor, Pilihan Terbaik Hindari Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/338/3064100/ilustrasi-lsiB_large.jpg
Pemotor Lawan Arah Jadi Penyebab Kemacetan Parah di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/338/3063952/kemacetan_horor_di_puncak-A7xP_large.jpg
Pakar Ungkap Biang Kerok Kemacetan Horor di Puncak, Bupati Tolak Bangun Angkutan Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063507/ilustrasi_arus_lalin_di_puncak_macet-D5Gd_large.jpeg
Puncak Macet Parah hingga Hari ini, Polisi: Didominasi Kendaraan Roda Dua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063497/ilustrasi_arus_lalin_macet_di_puncak_saat_libur_panjang-IVlt_large.jpeg
Urai Kemacetan di Puncak, Polisi Berlakukan One Way Arah Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/338/3063342/jalur_puncak_bogor-YM2x_large.jpg
Jalur Puncak Bogor Masih One Way Arah Jakarta hingga Petang Ini  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement