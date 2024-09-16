300 Personel Gabungan Diterjunkan Urai Kemacetan di Jalur Puncak Bogor

JAKARTA - Sebanyak 300 personel gabungan diterjunkan untuk mengurai kemacetan di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat. Mereka akan bertugas mengatur lalu lintas pada lokasi tersebut selama momen libur panjang atau Long Weekend Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan, selain TNI-Polri, ratusan personel itu juga terdiri dari beberapa instansi terkait seperti Dishub, dan Satpol PP.

"Dari semalam sampai saat ini sekitar 300 personel gabungan baik dari Polres sendiri, Satlantas, kemudian instansi terkait seperti Dishub, Satpol PP dan rekan-rekan dari TNI," kata Rizky kepada MNC Portal, Senin (16/9/2024).

Rizky menjelaskan, hingga saat ini personel gabungan masih melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas (lalin), guna mengurai kepadatan kendaraan.

Adapun rekayasa lalin tersebut adalah berupa One Way yang diberlakukan sejak kemarin dari arah Puncak menuju Jakarta, dan sistem ganjil genap yang penerapannya situasional.

Rizky mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa One Way di jalur puncak menuju arah Jakarta.