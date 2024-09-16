Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Mendaki Gunung Rinjani, WN Asal Malaysia Terjatuh di Tebing Sedalam 15 Meter

Ramli Nurawang , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |19:19 WIB
Mendaki Gunung Rinjani, WN Asal Malaysia Terjatuh di Tebing Sedalam 15 Meter
WN Malaysia Mohd Hafidzi terjatuh di tebing Gunung Rinjani (foto: dok ist)
SELONG - Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia, Mohd Hafidzi (38) terjatuh di tebing saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani. WNA itu mendaki di mendaki melalui jalur Pelawangan Sembalun dan terjatuh di jalur pendakian menuju  POS II.

Insiden itu dibenarkan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) Mataram, Yarman, Senin (16/9/2024). Dikatakannya, kejadian terjatuhnya korban terjadi sekitar pukul 10.50 Wita ketika melintas naik ke arah Pos II jalur pendakian sembalun di lokasi sebelum jembatan.

Dari informasi yang diterima BTNGR, korban saat itu terpeleset jatuh ke arah tebing pada saat menghindari porter yang sedang milintas naik di jalur yang sama.

"Kejadian ini mengakibatkan korban mengalami luka pada pelipis mata kanan, sakit pada bagian leher, punggung dan pada pergelangan kaki sebelah kanan dan korban tidak bisa berjalan," ungkap Yarman.

Setelah melihat kejadian tersebut rekannya yang berada di dekat korban langsung meminta pertolong kepada orang-orang yang berada disekitar lokasi kejadian.

 

