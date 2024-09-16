Kapal Kandas, 113 Pelajar dan Guru SMP Siantan Terjebak di Laut

RIAU - Sebanyak 113 pelajar dan guru SMPN 2 Siantan terjebak dalam kapal motor (KM) Inkamina Maritim 166 yang kandas dan menabrak karang di perairan pesisir timur, Kabupaten Kepulauan Anambas lantaran air laut surut. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Dalam video amatir milik warga, kapal KM Inkamina 166 kandas di perairan pesisir timur, Kabupaten Kepulauan Anambas lantaran air laut yang surut dan menabrak karang. Sebelumnya, kapal tersebut bertolak dari Kecamatan Siantan Tengah menuju Pelabuhan Tarempa pukul 18:15 WIB.

Mendapatkan informasi, Tim SAR Gabungan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi para korban. Para pelajar dan guru dievakuasi ke Pelabuhan Antang menggunakan kapal nelayan, kapal Basarnas, kapal Puskesmas keliling, serta kapal BPBD.

Nahkoda kapal diduga tidak menguasai medan sehingga menabrak dan kandas di karang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Wakapolres Anambas, Kompol Hendrianto mengatakan, KM Inkamina 166 ini membawa para pelajar usai bertanding bola di Desa Air Langat.





(Arief Setyadi )