Gempa M5,1 Guncang Sarmi Papua

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 5,1 mengguncang Sarmi, Papua, Senin 16 September 2024, pukul 23.53 WIB.

"Gempa Mag:5.1, 16-Sep-2024 23:53:09WIB, Lok:2.22LS, 139.10BT (29 km BaratLaut SARMI-PAPUA)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada akun X-nya seperti dikutip.

Kedalaman gempa tersebut berada di 25 Km. Belum ada informasi lebih rinci terkait dampak dari gempa tersebut.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)