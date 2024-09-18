Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Pamer Tanah Abang di Depan Presiden AS dan Prancis

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |05:08 WIB
Humor Gus Dur: Pamer Tanah Abang di Depan Presiden AS dan Prancis
Gus Dur. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai sosok jenaka. Presiden Ke-4 RI ini sering melemparkan guyonan yang mengundang tawa siapa pun yang mendengarnya. Bukan hanya lucu, humor Gus Dur juga penuh makna.

Diceritakan bahwa pada saat Gus Dur jadi Presiden, ia pernah sepesawat Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Presiden Prancis Jacques Chirac. Dua kepala negara sehabat itu menyombongkan kota terkenal di negaranya.

Dilansir Gusdur.net, saat pesawat sudah mengudara, Bill Clinton mengeluarkan tangannya dan mengatakan, “Wah kita sedang berada di atas New York!"

Gus Dur pun merasa heran. "Lho kok bisa tahu sih?"

"Itu, patung Liberty kepegang!" jawab Clinton dengan bangga.

Saat pesawat mengudara di atas Kota Paris, Presiden Prancis Jacques Chirac tak mau kalah dari Clinton. Dia menjulurkan tangannya keluar.

"Tahu enggak? Kita sedang berada di atas kota Paris!" katanya sombong.

"Wah, kok bisa tahu juga?" timpal Gus Dur kembali heran.

"Itu, Menara Eiffel kepegang!" sahut Jacques Chirac.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183009//menteri_ham-I0kX_large.jpg
Gus Dur dan Marsinah Jadi Nama Ruangan-Gedung di Kementerian HAM, Pigai Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182688//presiden_ke_4_abdurahman_wahid_alias_gus_dur-Vi6b_large.jpg
Gus Dur Resmi Jadi Pahlawan Nasional, DPR: Beliau Wariskan Energi Moral untuk Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182609//presiden_prabowo_menobatkan_10_pahlawan_nasional-vkNn_large.jpg
Daftar Lengkap 10 Pahlawan Nasional yang Ditetapkan Prabowo, Berikut Jasanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182585//prabowo_resmikan_10_pahlawan_nasional-1mA4_large.jpg
Prabowo Resmikan 10 Pahlawan Nasional, Simak Riwayat Perjuangan Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182557//presiden_prabowo_subianto_umumkan_10_pahlawan_nasional-AROT_large.jpg
Prabowo Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement