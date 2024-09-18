Humor Gus Dur: Pamer Tanah Abang di Depan Presiden AS dan Prancis

JAKARTA - Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai sosok jenaka. Presiden Ke-4 RI ini sering melemparkan guyonan yang mengundang tawa siapa pun yang mendengarnya. Bukan hanya lucu, humor Gus Dur juga penuh makna.

Diceritakan bahwa pada saat Gus Dur jadi Presiden, ia pernah sepesawat Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Presiden Prancis Jacques Chirac. Dua kepala negara sehabat itu menyombongkan kota terkenal di negaranya.

Dilansir Gusdur.net, saat pesawat sudah mengudara, Bill Clinton mengeluarkan tangannya dan mengatakan, “Wah kita sedang berada di atas New York!"

Gus Dur pun merasa heran. "Lho kok bisa tahu sih?"

"Itu, patung Liberty kepegang!" jawab Clinton dengan bangga.

Saat pesawat mengudara di atas Kota Paris, Presiden Prancis Jacques Chirac tak mau kalah dari Clinton. Dia menjulurkan tangannya keluar.

"Tahu enggak? Kita sedang berada di atas kota Paris!" katanya sombong.

"Wah, kok bisa tahu juga?" timpal Gus Dur kembali heran.

"Itu, Menara Eiffel kepegang!" sahut Jacques Chirac.