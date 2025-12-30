Catatan Sejarah 30 Desember: Gus Dur Wafat hingga Saddam Hussein Dieksekusi

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan catatan sejarah terjadi baik di dalam maupun luar negeri pada 30 Desember. Salah satu yang paling dikenang masyarakat Indonesia adalah wafatnya Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Untuk mengingat kembali peristiwa bersejarah tersebut, berikut rangkuman kejadian penting pada 30 Desember yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia.

1. Gus Dur Wafat

K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940, dan wafat di Jakarta, 30 Desember 2009 dalam usia 69 tahun. Ia merupakan tokoh Muslim terkemuka dan Presiden Republik Indonesia keempat yang menjabat pada periode 1999–2001.

Gus Dur terpilih sebagai presiden melalui Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999, menggantikan Presiden B.J. Habibie. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ia dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional.

Masa kepemimpinannya berakhir pada Sidang Istimewa MPR 2001, tepatnya 23 Juli 2001, setelah mandatnya dicabut dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Gus Dur juga dikenal sebagai mantan Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) serta pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).