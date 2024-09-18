Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dilempar Bom Molotov oleh OTK, Rumah di Bandarlampung Gosong

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |17:05 WIB
Dilempar Bom Molotov oleh OTK, Rumah di Bandarlampung Gosong
Rumah di Lampung yang dilempar Bom Molotov (foto: dok ist)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Rumah warga di Gang Swadaya 3, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandarlampung diduga dilempari bom molotov oleh Orang Tak Dikenal (OTK), Rabu (18/9/2024).

Ketua RT 10 lingkungan 1 Gunung Terang, Suparman mengatakan, peristiwa pelemparan diduga bom molotov itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. 

"Warga saya ini lapor katanya rumahnya dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal, tapi taunya pas pagi waktu buka rumah," ujarnya. 

Suparman menjelaskan, diduga bom molotov itu dilempar oleh OTK hingga mengenai pintu depan rumah korban. 

"Ada serpihan-serpihan kaca gitu bekas botol di depan rumahnya, keset kaki juga kebakar, pintu depannya juga gosong," ungkapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
