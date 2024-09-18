Tragis, Mahasiswi Tewas Lompat dari Lantai 22 Gedung Universitas Ciputra

SURABAYA - Seorang mahasiswi berinisial SNV ditemukan tewas di area kampus Universitas Ciputra Surabaya di kawasan Sambikerep, pada Rabu (18/9/2024) pagi. Korban diduga bunuh diri dengan cara melompat dari 22 gedung kampus.

Kapolsek Lakarsantri Surabaya, Kompol Muhammad Akhyar mengatakan, jenazah korban ditemukan pada pukul 05.30 WIB. Dari keterangan yang didapat, korban tewas diduga usai melompat dari lantai 22 gedung kampus.

"Jatuh diduga dari lantai 22. Setelah kita teliti dan kami perdalam, ternyata diduga bunuh diri. Kejadian tersebut berlokasi di samping Gedung UC Universitas Ciputra Center dan sebelahnya Apartemen Denver Citraland Surabaya," ujarnya.

Hasil penyelidikan awal, menurut Akhyar, diduga motif korban tewas bunuh diri karena putus cinta. Di mana, polisi mendapati bukti pesan Whatsapp korban kepada sang kekasih yang menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan.

Pesan tersebut dikirim pada Selasa 17 September 2024 malam kemarin. Tak hanya kepada sang kekasih, pesan Whatsapp juga dikirim ke satu di antara sahabat korban pada Rabu pagi sebelum korban melompat yang berisi agar sahabat korban memberitahukan kepada satpam kampus jika menemukan barang-barang korban di lantai 22 berarti korban sudah tiada.

"Kami lihat dari lantai 22, ditemukan beberapa barang milik korban yaitu ada tas, ada sepatu, ada handphone (HP), ada laptop, dan tas isinya kebutuhan perempuan," imbuhnya.

Dari informasi yang dihimpun, korban merupakan mahasiswi Universitas Ciputra yang masih menempuh kuliah semester lima.

