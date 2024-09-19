Diusung 7 Parpol, Antonius-Komando Bertekad Menangkan Pilkada Karo 2024

KARO - Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, Antonius Ginting-Komando Tarigan, berjanji akan bekerja keras untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karo 2024.

Janji itu disampaikan Antonius Ginting usai resmi dideklarasikan sebagai Calon Bupati Kabupaten Karo oleh tujuh partai politik pengusungnya di Balai Milala Mas, Kabajahe, Kabupaten Karo, Kamis (19/9/2024).

"Kami sebagai orang yang sudah ditunjuk dan dipercayakan untuk amanah ini, kami berjanji akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Karo 2024-2029," kata Antonius.

Antonius menyebut maju sebagai bakal calon Bupati Karo adalah panggilan untuk membangun tanah kelahiran. Panggilan untuk memberikan pengabdian.

"Karo Erdilo Pesikap Kuta Kemulihen (Karo bersatu membangun tanah kelahiran)," tukasnya.