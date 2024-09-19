Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologi Mantan Ratu Kecantikan Swiss Dimutilasi Hingga Diblender Suaminya Sendiri

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |09:48 WIB
KRONOLOGI mantan ratu kecantikan Swiss dimutilasi hingga diblender suaminya sendiri. Pasalnya, pihak berwenang mengungkap kematian mengerikan finalis Miss Swiss Kristina Joksimovic.

Dalam laporan otopsi yang baru-baru ini dirilis, penyidik ​​mengatakan Joksimovic dicekik sebelum tubuhnya dipotong-potong di ruang cuci dengan gergaji ukir, pisau, dan gunting kebun, menurut kantor berita lokal BZ Basel.

Kronologi mantan ratu kecantikan Swiss dimutilasi hingga diblender suaminya sendir ditemukan oleh ayahnya sendiri di rumah anak dan suaminya di Binningen, sebuah daerah elit di dekat Basel, Swiss.

Ia merasa curiga karena Marc terus berpura-pura tidak tahu di mana Kristina. Selama pencariannya, ayah Kristina menemukan kantong plastik hitam di ruang cuci baju dengan penampakan rambut pirang yang keluar dari dalamnya. Saat membuka kantong tersebut, ia terkejut menemukan kepala Kristina yang telah dipotong, masih dengan rambutnya yang utuh.

Beberapa bagian tubuhnya kemudian dipotong-potong dengan blender tangan, "dihaluskan" dan dilarutkan dalam larutan kimia. Sedangkan, Jaksa penuntut mengatakan ia memiliki riwayat kekerasan, termasuk diduga mencengkeram leher Joksimovic sebelumnya.

Selama persidangan, pengadilan federal Swiss di Lausanne menyatakan bahwa ada indikasi jelas mengenai gangguan mental pada Marc. Tindakannya yang sistematis dalam memutilasi tubuh Kristina, termasuk memotong rahimnya, dianggap sebagai tanda kemungkinan adanya kelainan mental yang mendasarinya. Pengadilan menolak permintaan Marc untuk dibebaskan dari tahanan karena dia seorang pembunuh yang bisa mengancam publik.

 

