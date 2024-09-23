Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Empat Orang Tewas Tertabrak Kereta, Terseret dari Karawang hingga Subang

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |06:04 WIB
5 Fakta Empat Orang Tewas Tertabrak Kereta, Terseret dari Karawang hingga Subang
4 orang tewas tertabrak kereta (Foto : Ilustrasi/WIkipedia)
A
A
A

EMPAT orang tewas tertabrak kereta api di Kampung Daringo Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang Jawa Barat, Minggu 22 September 2024. Tragisnya, salah satu korban tersangkut badan kereta dan terseret hingga Subang.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tragis tersebut:

1. Tertabrak KA Fajar Utama

Keempat korban tersebut tertabrak KA Fajar Utama yang melintas dari arah Cirebon, Jawa Barat, menuju Jakarta.

“Keempat korban ditabrak Kereta Api Fajar Utama yang datang dari arah Cirebon menuju Jakarta,” ujar salah satu keluarga korban, Karya.

2. Usai Olahraga

Ketika peristiwa itu terjadi, saksi mengatakan kereta datang bersamaan dari arah Timur dan arah Barat, pada saat  itu juga dua orang bocah bersama wanita tua hendak bermain di rel kereta api.

“Korban saat itu usai berolahraga, namun tiba-tiba KA Fajar Utama datang dalam kecepatan tinggi,” imbuhnya,

3. Sempat Ditolong

Ketiga korban berusaha ditolong oleh Sahaman (65), namun dia juga ikut ditabrak oleh kereta api tersebut hingga terpental beberapa meter. Sahaman juga turut menjadi korban.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187371//lokomotif-LEa0_large.jpg
7 Lokomotif dari Sumatera ke Jawa Siap Perkuat Layanan Kereta Selama Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187323//viral-5KTh_large.jpg
Viral, Petugas KRL Nyaris Ketabrak Kereta di Gang Sentiong Usai Diduga Didorong Wanita ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186660//ramp_check-MLEo_large.jpg
Kemenhub Targetkan Zero Accident, Ramp Check 3.333 Sarana Kereta Jelang Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184621//kereta-XACf_large.jpg
Kelebihan Kereta Api untuk Logistik, Lebih Ekonomis dan Tepat Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180045//rel_banjir-yAGD_large.jpg
16 Perjalanan Kereta di Semarang Batal, Tiket Dikembalikan 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178711//viral-xf0N_large.jpg
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement