5 Fakta Empat Orang Tewas Tertabrak Kereta, Terseret dari Karawang hingga Subang

EMPAT orang tewas tertabrak kereta api di Kampung Daringo Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang Jawa Barat, Minggu 22 September 2024. Tragisnya, salah satu korban tersangkut badan kereta dan terseret hingga Subang.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tragis tersebut:

1. Tertabrak KA Fajar Utama

Keempat korban tersebut tertabrak KA Fajar Utama yang melintas dari arah Cirebon, Jawa Barat, menuju Jakarta.

“Keempat korban ditabrak Kereta Api Fajar Utama yang datang dari arah Cirebon menuju Jakarta,” ujar salah satu keluarga korban, Karya.

2. Usai Olahraga

Ketika peristiwa itu terjadi, saksi mengatakan kereta datang bersamaan dari arah Timur dan arah Barat, pada saat itu juga dua orang bocah bersama wanita tua hendak bermain di rel kereta api.

“Korban saat itu usai berolahraga, namun tiba-tiba KA Fajar Utama datang dalam kecepatan tinggi,” imbuhnya,

3. Sempat Ditolong

Ketiga korban berusaha ditolong oleh Sahaman (65), namun dia juga ikut ditabrak oleh kereta api tersebut hingga terpental beberapa meter. Sahaman juga turut menjadi korban.