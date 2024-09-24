Insan Pegadaian Peringati Maulid Nabi Bersama Ustadz Maulana dan Sabyan Gambus

Jakarta - Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, PT Pegadaian melalui Unit Usaha Syariah bersama Rohani Islam (ROHIS) Kantor Pusat menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H bertajuk “Muhammad Nabi dan Rasul Pemersatu Umat”, yang dihadiri Jajaran Direksi, Komisaris dan Insan Pegadaian, serta Ustadz Maulana dan Sabyan Gambus di Ballroom The Gade Tower, Jakarta Pusat pada Senin (23/09/2024).

Dalam sambutannya Damar mengaku bersyukur bahwa di tahun ini Pegadaian bisa kembali menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H. Tidak hanya untuk meningkatkan ilmu ketakwaan serta keimanan kepada Allah SWT tapi kegiatan ini juga sekaligus menjadi wadah untuk silaturahmi dan pemersatu Insan Pegadaian, dengan meneladani junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mari jadikan momen peringatan Maulid Nabi ini, menjadi pengingat kita untuk kembali meneladani sikap dan akhlak Rasulullah SAW. Dengan upaya untuk mempererat ukhuwah di antara kita, baik sebagai saudara seiman, maupun sebagai sesama umat manusia yang hidup berdampingan dalam keberagaman.

"Saya berharap, semua yang hadir disini dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan khusyuk, agar setiap detik yang kita lalui penuh dengan keberkahan, rasa syukur dan peduli sesama, baik antar Insan Pegadaian maupun nasabah,” tutur Damar

Sementara itu dalam tausiyahnya Ustadz Maulana menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi pada hakikatnya adalah bagaimana cara kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan contoh teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.