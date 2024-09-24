TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ayam Ras Filipina dan Skincare Ilegal di Kepulauan Sangihe

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ayam ras Filipina dan kosmetik ilegal masuk ke Indonesia, melalui Perairan Pulau Poa, sebelah Utara Pulau Tinakareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Penggagalan penyelundupan itu berawal dari informasi yang masuk dan diterima oleh Lanal Tahuna mengenai akan ada upaya penyelundupan dari Filipina.

"Berdasarkan informasi tersebut Komandan Lanal (Danlanal) Tahuna, Letkol Laut (P) Surya Ari Muryanto memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan penyisiran lokasi yang diduga akan ada upaya penyelundupan melalui jalur laut," bunyi keterangan resmi Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Selasa (24/9/2024).

Selanjutnya, pada pukul 19.00 WITA, tim Second Fleet Quick Respone (SFQR) Pangkalan TNI AL (Lanal) Tahuna menggunakan Rigid Bouyancy Boat (RBB) 12M melaksanakan patroli di sekitar Perairan Pulau Poa dan Pulau Tinakareng.

"Saat melaksanakan patroli dicurigai ada kapal yang sedang melaksanakan pelayaran dengan kondisi lampu navigasi dimatikan," katanya.

Atas kecurigaan tersebut, RBB tim SFQR pun mendekati kapal dan melaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan.

Dari hasil pemeriksaan, tim SFQR Lanal Tahuna mengamankan empat anak buah kapal (ABK) jenis Pumpboat dengan nama Strada GT2 beserta barang bukti meliputi 207 ekor ayam ras Filipina ilegal, lalu 47 dus Skincare yang berisikan 4.700 buah kosmetik.