Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ayam Ras Filipina dan Skincare Ilegal di Kepulauan Sangihe

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |12:34 WIB
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ayam Ras Filipina dan Skincare Ilegal di Kepulauan Sangihe
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ayam Ras Filipina
A
A
A

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ayam ras Filipina dan kosmetik ilegal masuk ke Indonesia, melalui Perairan Pulau Poa, sebelah Utara Pulau Tinakareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Penggagalan penyelundupan itu berawal dari informasi yang masuk dan diterima oleh Lanal Tahuna mengenai akan ada upaya penyelundupan dari Filipina.

"Berdasarkan informasi tersebut Komandan Lanal (Danlanal) Tahuna, Letkol Laut (P) Surya Ari Muryanto memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan penyisiran lokasi yang diduga akan ada upaya penyelundupan melalui jalur laut," bunyi keterangan resmi Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Selasa (24/9/2024).

Selanjutnya, pada pukul 19.00 WITA, tim Second Fleet Quick Respone (SFQR) Pangkalan TNI AL (Lanal) Tahuna menggunakan Rigid Bouyancy Boat (RBB) 12M melaksanakan patroli di sekitar Perairan Pulau Poa dan Pulau Tinakareng.

"Saat melaksanakan patroli dicurigai ada kapal yang sedang melaksanakan pelayaran dengan kondisi lampu navigasi dimatikan," katanya.

Atas kecurigaan tersebut, RBB tim SFQR pun mendekati kapal dan melaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan.

Dari hasil pemeriksaan, tim SFQR Lanal Tahuna mengamankan empat anak buah kapal (ABK) jenis Pumpboat dengan nama Strada GT2 beserta barang bukti meliputi 207 ekor ayam ras Filipina ilegal, lalu 47 dus Skincare yang berisikan 4.700 buah kosmetik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
filipina penyelundupan TNI AL
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061760/ksal_laksamana_tni_muhammad_ali-ZjOY_large.jpg
KSAL Ungkap Pembangunan Kekuatan Kapal Selam TNI AL Penting dan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060740/ilustrasi-miVq_large.jpg
Kisah Bung Karno Bentuk Kopaska untuk Cegah Belanda Rebut Irian Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060730/marinir-RSxm_large.jpg
Cikal Bakal Lahirnya TNI AL Berawal dari BKR hingga ALRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/19/519/1041412/UGaalMTC10.jpg
Ada Latihan Perang, Pelabuhan Kamal Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/12/11/519/910709/c5ZHVyjpcC.jpg
Tangis Haru Sambut Kedatangan KRI Diponegoro di Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/04/26/521/798077/WFwy72ifxJ.jpg
PT DI Serahkan 3 Helikopter Tempur ke Pusat Penerbangan TNI AL
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement