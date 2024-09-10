Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cikal Bakal Lahirnya TNI AL Berawal dari BKR hingga ALRI

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |06:00 WIB
Cikal Bakal Lahirnya TNI AL Berawal dari BKR hingga ALRI
Marinir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bangsa Indonesia memperingati 10 September sebagai hari lahir dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Lahirnya matra laut ini berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Okezone pun mengulas sejarah singkat pembentukan TNI AL tersebut. Berikut penjelasannya:


Pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pemerintahan Republik Indonesia yang baru lahir memandang perlunya dibentuk suatu badan militer yang bertugas untuk mempertahankan kemerdekaan.

Oleh karena itu pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pengumuman Pemerintah tentang pembentukan BKR mendapat sambutan dari para pemuda yang bertugas di bidang kelautan dan pelayaran, sehingga pada 10 September 1945 dibentuk BKR Laut Pusat di bawah pimpinan M Pardi dan telah mendapat pengesahan dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Lahirnya BKR Laut ini dianggap sebagai cikal-bakal lahirnya organisasi TNI Angkatan Laut, maka setiap tanggal 10 September 1945 diperingati sebagai Hari Lahir TNI Angkatan Laut. Demikian dikutip dari Info Historia- Buletin Kesejarahan TNI AL.

Pada 5 Oktober 1945 dengan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berdasarkan Maklumat Presiden RI No. 2/X, tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat maka pada tanggal 15 Nopember 1945 disahkan berdirinya TKR Laut oleh pimpinan tertinggi TKR Laut M Pardi.

 

Halaman:
1 2
1 2
      
Topik Artikel :
TNI Peristiwa Hari Ini BKR TNI AL
