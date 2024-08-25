Tragis! 3 Prajurit TNI AL Aniaya Warga hingga Tewas, Begini Kronologi Lengkapnya

KUPANG - Seorang warga Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Maksen Loinati (33), tewas dianiaya sekelompok orang di Kupang. Pelaku merupakan oknum prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Peristiwa tragis tersebut terjadi di Pos Security Pelabuhan Tenau, Jumat (23/8). Korban merupakan warga Kampung Kuaputu, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, NTT.

Polisi Milter Angkatan Laut (Pomal) sudah mengamankan di antaranya tiga oknum Anggota TNI AL dari Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VII Kupang yang diduga sebagai pelaku.

Komandan Pomal Lantamal VII, Letkol Laut (PM) Catur Dono Wibowo mengatakan, pihaknya bergerak cepat menangani kasus ini begitu diinformasikan adanya keterlibatan anggota TNI AL.

"Kami langsung amankan tiga anggota TNI AL yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut," ungkap Letkol Wibowo, Minggu (25/8/2024).

Wibowo menuturkan, peristiwa penganiayaan ini bermula dari adanya masalah keluarga yang di dalamnya terlibat adik perempuan dari salah seorang anggota TNI AL yang ditangkap.

Menerima informasi dari saudarinya, kata dia, oknum anggotanya itu lantas meminta bantuan rekan-rekan yang bertugas di Pelabuhan Tenau untuk mengamankan korban.

"Mereka kemudian bergerak dan bertemu dengan korban yang saat itu berada di pelabuhan, lalu membawanya ke Pos Security Pelabuhan Tenau, di mana terjadilah penganiayaan tersebut," bebernya.