Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! 3 Prajurit TNI AL Aniaya Warga hingga Tewas, Begini Kronologi Lengkapnya

Ponsius Econg , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |10:20 WIB
Tragis! 3 Prajurit TNI AL Aniaya Warga hingga Tewas, Begini Kronologi Lengkapnya
3 Prajurit TNI AL Aniaya Warga hingga Tewas
A
A
A

KUPANG - Seorang warga Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Maksen Loinati (33), tewas dianiaya sekelompok orang di Kupang. Pelaku merupakan oknum prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Peristiwa tragis tersebut terjadi di Pos Security Pelabuhan Tenau, Jumat (23/8). Korban merupakan warga Kampung Kuaputu, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, NTT.

Polisi Milter Angkatan Laut (Pomal) sudah mengamankan di antaranya tiga oknum Anggota TNI AL dari Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VII Kupang yang diduga sebagai pelaku.

Komandan Pomal Lantamal VII, Letkol Laut (PM) Catur Dono Wibowo mengatakan, pihaknya bergerak cepat menangani kasus ini begitu diinformasikan adanya keterlibatan anggota TNI AL.

"Kami langsung amankan tiga anggota TNI AL yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut," ungkap Letkol Wibowo, Minggu (25/8/2024).

Wibowo menuturkan, peristiwa penganiayaan ini bermula dari adanya masalah keluarga yang di dalamnya terlibat adik perempuan dari salah seorang anggota TNI AL yang ditangkap.

Menerima informasi dari saudarinya, kata dia, oknum anggotanya itu lantas meminta bantuan rekan-rekan yang bertugas di Pelabuhan Tenau untuk mengamankan korban.

"Mereka kemudian bergerak dan bertemu dengan korban yang saat itu berada di pelabuhan, lalu membawanya ke Pos Security Pelabuhan Tenau, di mana terjadilah penganiayaan tersebut," bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187043//pekerja_gaharu_di_yahukimo_diserang_otk-PhTm_large.jpg
Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186867//pasukan_elite_tni_al_dikerahkan_evakuasi_korban_banjir-50fZ_large.jpg
Banjir Sumatera, Pasukan Elite TNI AL Dikerahkan Evakuasi Warga yang Terjebak di Atap Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853//ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186844//tni_al_kerahkan_kri_bawa_bantuan_kemanusiaan_ke_korban_bencana_di_sumatera-LYzG_large.jpg
Bantu Korban Bencana di Sumatera, TNI AL Kerahkan 5 KRI Bawa Bantuan Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186390//alvaro-m2UH_large.jpg
Tragis, Alvaro Sempat Ditindih dan Dicekik Ayah Tirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186382//pembunuhan-AWw9_large.jpg
Handuk Coklat, Saksi Bisu Kebengisan Ayah Tiri Habisi Nyawa Alvaro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement