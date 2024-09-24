Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kapal Phinisi Nayara Terbakar di Labuan Bajo, Ini Penampakannya

Ponsius Econg , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |13:49 WIB
Kapal Phinisi Nayara Terbakar di Labuan Bajo, Ini Penampakannya
Kebakaran kapal phinisi di Labuan Bajo (Foto : Istimewa)
MANGGARAI BARAT - Kapal phinisi Nayara terbakar di Perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebakaran itu terjadi saat kapal masih berlabuh. 

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto mengungkapkan, kebakaran terjadi di dekat Pelabuhan Marina Labuan Bajo pada Senin 23 September 2024, sore. 

Kapal wisata tersebut, dikatakannya, sementara dilakukan perbaikan mesin saat itu dan tiba-tiba muncul kepulan asap dari bagian belakang kapal. 

"Pada saat pemeliharaan, perbaikan di kamar mesin, pada genset terjadi api dan kapal terbakar pada bagian kamar mesin," ungkap Risdiyanto, Selasa (24/9/2024). 

Risdiyanto mengatakan, kobaran api berhasil dipadamkan Tim SAR gabungan beberapa menit kemudian. Personil yang diturunkan meliputi Basarnas 5 orang, KSOP 12 orang, Polairud 4 orang, dan TNI AL 3 orang. 

Kapal kemudian dievakuasi agar tidak tenggelam ataupun ditabrak kapa-kapal lain yang melintas. "Kapal  dikandaskan untuk menghindari tenggelam dan ditubruk kapal-kapal yang lain, serta dilakukan proses pendinginan," ujarnya. 

Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, belum diketahui total kerugian akibat kebakaran yang terjadi.

(Angkasa Yudhistira)

      
