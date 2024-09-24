Cawalkot Kota Ambon Nomor Urut 4 Jantje Wenno Tekankan Pentingnya Persaingan Sehat Dalam Pilkada



AMBON - Calon Wali Kota Ambon nomor urut 4, Jantje Wenno menekankan pentingnya persaingan yang sehat dalam Pilkada 2024.

“Kami berharap Pilkada ini melahirkan pemimpin baru yang akan membawa perubahan positif bagi Ambon, menjadikan kota ini lebih baik," kata Jantje.

Selain itu, Ia pun menyakini jika nomor 4 akan menjadi nomor keberuntungan dalam Pilwalkot Kota Ambon 2024.

"InsyaAllah angka 4 ini menjadi angka keberuntungan JW dan SBA menjadi pemenang dalam Pilkada wali kota dan wakil wali kota Ambon pada 27 November 2024," sambungnya.

Dalam Pilwakot Kota Ambon 2024, pasangan Jantje Wenno-Syarif Bakri Asyathri mendapatkan nomor urut 4, didukung tiga partai politik pengusung, yakni Perindo, PPP, dan PKB.