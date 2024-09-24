Advertisement
HOME NEWS JABAR

8 Steward Luka-Luka Diserang Bobotoh Usai Persib Vs Persija, 1 Masih Dirawat di RSUD Soreang 

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |14:01 WIB
8 Steward Luka-Luka Diserang Bobotoh Usai Persib Vs Persija, 1 Masih Dirawat di RSUD Soreang 
Kericuhan Bobotoh dengan steward usai laga Persib melawan Persija (Okezone.com)
A
A
A

BANDUNG – Sedikitnya delapan steward atau petugas keamanan luka-luka akibat diserang Bobotoh usai pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin 23 September 2024. Seorang di antaranya masih dirawat di RSUD Otista Soreang.

Direktur RSUD Soreang, Yani Sumpena mengatakan bahwa delapan steward yang luka-luka itu dirawat di RSUD Soreang sejak tadi malam, tapi tujuh di antaranya sudah diizinkan pulang.

“Semuanya ada delapan orang. Tujuh orang sudah pulang karena luka ringan, satu orang masih dirawat akibat cedera kepala ringan,” katanya, Selasa (24/9/2024).

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Otista, Irvan Agusta mengatakan bahwa korban luka dalam kericuhan di Stadion Si Jalak Harupat usai pertandingan dimenangkan Persib dengan skor 2-0 atas Persija adalah steward. Para korban berdatangan ke RSUD hingga tengah malam tadi.

"Jadi mereka masuk sore menjelang magrib, ternyata 18.38 WIB terus ada yang 20.00 WIB ada yang jam 23.30 WIB," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
