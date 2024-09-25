Dapat Nomor Urut 1, Herman Deru: Marilah Berkompetisi dengan Sehat di Pilkada Sumsel

PALEMBANG - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Herman Deru Cik Ujang mendapatkan nomor urut 1 di Pilkada Sumatera Selatan (Sumsel) 2024. Pasangan tersebut mengajak semua pihak untuk berkompetisi dengan sehat di Pilkada.

Menjelang tahapan kampanye, Herman Deru juga mengajak pasangan calon gubernur lainnya agar membawa Pilkada Sumsel kali ini dengan riang gembira. Ia berharap Pilkada 2024 dapat jadi momentum menemukan pemimpin terbaik untuk warga Sumsel.

"Marilah kita berkompetisi dengan sehat dengan standar yang berlaku di Sumsel dan Indonesia. Siapa pun yang menang akan didukung oleh seluruh masyarakat Sumsel," ujarnya.

Sidang pleno terbuka KPU Sumsel terkait penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumsel, digelar pada Senin 23 September 2024 malam.

Dengan didapatkannya nomor urut 1 tersebut, pasangan calon yang didukung Partai Perindo ini sangat optimis akan kembali lagi memimpin Sumsel bersama Cik Ujang untuk periode 2025-2029 mendatang.