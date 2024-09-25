Dapat Nomor Urut 1, Herman Deru Optimis Kembali Pimpin Sumsel

PALEMBANG - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Herman Deru-Cik Ujang mendapatkan nomor urut 1 dalam sidang pleno terbuka KPU Sumsel terkait penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumsel, Senin 23 September 2024, malam.

Dengan didapatkannya nomor urut 1 tersebut, Paslon yang didukung oleh Partai Perindo ini sangat optimis akan kembali lagi memimpin Sumsel bersama Cik Ujang untuk periode 2025-2029.

"Dapat nomor 1, kembali lagi BG 1 (nomor plat mobil dinas Gubernur Sumsel)," ujar Herman Deru.

Menjelang tahapan kampanye, Herman Deru juga mengajak paslon gubernur lainnya agar membawa Pilkada Sumsel kali ini dengan riang gembira.

Bahkan, Deru juga berharap Pilkada 2024 dapat jadi momentum menemukan pemimpin terbaik untuk warga Sumsel. "Marilah kita berkompetisi dengan sehat dengan standar yang berlaku di Sumsel dan Indonesia. Siapapun yang menang akan didukung oleh seluruh masyarakat Sumsel," ujarnya.

Untuk diketahui, Herman Deru pada Pilgub Sumsel 2018 juga mendapatkan nomor urut 1 berpasangan dengan Mawardi Yahya yang kini menjadi lawannya di Pilgub 2024.

Pada Pilgub Sumsel 2018 Herman Deru-Mawardi Yahya menjadi pemenang dengan mendapatkan perolehan 1.394.438 suara. Mereka mengalahkan pesaing dekatnya, pasangan nomor urut 4 Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas, yang mendapat 1.200.625 suara.

(Angkasa Yudhistira)