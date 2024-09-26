Tidak Semua Kegiatan Dapat Dihadiri Cakada, Di Situ Peran Penting Jubir

JAKARTA - Juru bicara (jubir) Partai Perindo akan menjadi perpanjangan tangan bagi kader-kader partai yang tengah bertarung dalam Pilkada 2024. Peran jubir dinilai sangat penting, terutama karena tidak semua aspek kampanye bisa langsung dijangkau oleh calon kepala daerah.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun, menegaskan bahwa profil seorang calon sangat mempengaruhi hasil pemilihan, sehingga jubir diperlukan untuk mewakili dan membahasakan posisi politik para kandidat. Dengan dukungan jubir yang efektif, komunikasi politik dapat berlangsung lebih lancar dan terarah.

"Ketokohan sangat krusial dalam pemilihan kepala daerah, dan tim jubir adalah orang-orang yang bisa merepresentasikan tokoh-tokoh tersebut. Tidak semua kegiatan bisa dihadiri langsung oleh calon kepala daerah, di situlah peran jubir menjadi penting," ujar Tama di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Ke depan, para jubir akan mendukung kampanye dan strategi politik kader-kader Perindo yang saat ini ikut kontestasi Pilkada di berbagai daerah. Berdasarkan data, sekitar 59 kader partai sedang berjuang di berbagai wilayah. Para jubir yang dilatih akan bertugas menyampaikan program dan visi-misi calon kepala daerah dari Partai Perindo kepada publik, yang diharapkan bisa mendongkrak peluang kemenangan.

"Kami juga sudah memerintahkan semua struktur partai, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk mengawal kandidat yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Perindo," jelas Tama.

Saat ini, Partai Perindo telah menyiapkan sekitar 16 jubir di level DPP dan berencana memperluas jumlah tersebut hingga ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Pelatihan jubir ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi internal partai untuk menghadapi Pilkada 2024.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap calon yang kami anggap layak dapat dipublikasikan dengan baik, sehingga mereka mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat," tutupnya.

(Puteranegara Batubara)