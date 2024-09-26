Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tidak Semua Kegiatan Dapat Dihadiri Cakada, Di Situ Peran Penting Jubir

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |20:44 WIB
Tidak Semua Kegiatan Dapat Dihadiri Cakada, Di Situ Peran Penting Jubir
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun. Foto: Irfan Ma'ruf.
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara (jubir) Partai Perindo akan menjadi perpanjangan tangan bagi kader-kader partai yang tengah bertarung dalam Pilkada 2024. Peran jubir dinilai sangat penting, terutama karena tidak semua aspek kampanye bisa langsung dijangkau oleh calon kepala daerah.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun, menegaskan bahwa profil seorang calon sangat mempengaruhi hasil pemilihan, sehingga jubir diperlukan untuk mewakili dan membahasakan posisi politik para kandidat. Dengan dukungan jubir yang efektif, komunikasi politik dapat berlangsung lebih lancar dan terarah.

"Ketokohan sangat krusial dalam pemilihan kepala daerah, dan tim jubir adalah orang-orang yang bisa merepresentasikan tokoh-tokoh tersebut. Tidak semua kegiatan bisa dihadiri langsung oleh calon kepala daerah, di situlah peran jubir menjadi penting," ujar Tama di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Ke depan, para jubir akan mendukung kampanye dan strategi politik kader-kader Perindo yang saat ini ikut kontestasi Pilkada di berbagai daerah. Berdasarkan data, sekitar 59 kader partai sedang berjuang di berbagai wilayah. Para jubir yang dilatih akan bertugas menyampaikan program dan visi-misi calon kepala daerah dari Partai Perindo kepada publik, yang diharapkan bisa mendongkrak peluang kemenangan.

"Kami juga sudah memerintahkan semua struktur partai, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk mengawal kandidat yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Perindo," jelas Tama.

Saat ini, Partai Perindo telah menyiapkan sekitar 16 jubir di level DPP dan berencana memperluas jumlah tersebut hingga ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Pelatihan jubir ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi internal partai untuk menghadapi Pilkada 2024.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap calon yang kami anggap layak dapat dipublikasikan dengan baik, sehingga mereka mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat," tutupnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement