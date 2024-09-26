Perindo Gelar Pelatihan Jubir Nasional Terkait Pilkada 2024, Ini Alasannya

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun, menilai pelatihan juru bicara (jubir) sangat diperlukan untuk mendukung kader-kader Partai Perindo yang tengah bertarung dalam Pilkada 2024. Nantinya para jubir akan mengawal kampanye dan strategi politik para kader di berbagai daerah.

"Kita sedang mempersiapkan rekan-rekan di Partai Perindo untuk mengawal semua kader-kader partai kita yang sekarang sedang ikut kontestasi dalam pemilihan kepala daerah," ujar Tama di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Dari data yang ada, sekitar 59 kader Partai Perindo sedang berjuang di berbagai daerah untuk Pilkada. Jubir yang dilatih nantinya akan membantu mengomunikasikan program dan visi-misi calon kepala daerah dari Partai Perindo kepada publik, yang diharapkan berkontribusi dalam memenangkan mereka.

"Kami juga sudah memerintahkan kepada semua struktur DPP, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk mengawal semua kandidat yang sudah mendapatkan rekomendasi dari partai," lanjut Tama.

Tama menekankan pentingnya peran jubir dalam proses pemenangan Pilkada. Menurutnya, profil seorang tokoh sangat mempengaruhi hasil pemilihan, dan jubir adalah mereka yang bisa mewakili serta membahasakan posisi politik para calon kepala daerah. Dengan peran jubir yang solid, komunikasi politik bisa berjalan efektif.

"Ketokohan sangat krusial dalam pemilihan kepala daerah, dan tim jubir adalah orang-orang yang bisa merepresentasikan tokoh-tokoh tersebut. Tidak semua kegiatan bisa dihadiri langsung oleh calon kepala daerah, di situlah jubir berperan penting," jelasnya.