Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Deklarasi Pilkada Damai, Mahasiswa di Riau Awasi Jalannya Pesta Demokrasi

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |21:18 WIB
Deklarasi Pilkada Damai, Mahasiswa di Riau Awasi Jalannya Pesta Demokrasi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Riau (BEM UIR) di Pekanbaru menegaskan akan mengawasi jalannya Pilkada serentak 2024. Mahasiswa menyepakati agar penyelenggeraan Pilkada berjalan dengan damai.

Presiden Mahasiswa UIR, Ahmad Deni menegaskan bahwa peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan pengawas Pilkada yang berintegritas. Hal itu disampaikannya dalam Seminar Kebangsaan dan Deklarasi Pilkada Damai.

Dia menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian mahasiswa terhadap proses demokrasi yang bersih, damai, dan transparan. Dia menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadikan UIR sebagai kampus pertama di Riau yang mempelopori deklarasi Pilkada Riau 2024.

“Kami bangga menjadi pionir dalam menggelar seminar kebangsaan dan deklarasi damai ini. Harapannya, mahasiswa UIR dapat menjadi agen of control yang aktif mengawasi jalannya Pilkada Riau 2024, memastikan proses yang demokratis, adil, dan bebas dari politik uang," tegasnya, Kamis (26/9/2024).

Seminar dan deklarasi ini diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan kesadaran publik, terutama generasi muda, akan pentingnya partisipasi yang cerdas dan kritis dalam Pilkada. "Peran mahasiswa sebagai pengawas pemilu bukan hanya tugas moral, tetapi juga tanggung jawab sosial," tambah Deni

Rektor UIR, Prof Syafrinaldi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BEM UIR. "Sebagai kampus pertama di Riau yang menggagas seminar kebangsaan dan deklarasi Pilkada damai, kami berharap kegiatan ini dapat diaplikasikan dengan baik, masyarakat menunggu peran aktif mahasiswa dalam menjaga Pilkada damai," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/65/3190304/polines-XORl_large.jpg
Kisah Mahasiswi Cantik Aissya Embun, Wisudawati Polines dengan Predikat Terdisiplin Tak Pernah Bolos Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186340/soleh-QaSr_large.jpg
Soleh Solihun Ingatkan Mahasiswa agar Tak Termakan Hoaks, Ajak Berpikir Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186327/wamen_stella-mreK_large.jpg
Wamen Stella Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis, Beri 2 Modal Penting Hadapi Dunia Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185138/hunian-U73o_large.jpg
Mahasiswa USU Ditantang Buat Inovasi Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875/hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732/mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement