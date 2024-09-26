Deklarasi Pilkada Damai, Mahasiswa di Riau Awasi Jalannya Pesta Demokrasi

PEKANBARU - Para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Riau (BEM UIR) di Pekanbaru menegaskan akan mengawasi jalannya Pilkada serentak 2024. Mahasiswa menyepakati agar penyelenggeraan Pilkada berjalan dengan damai.

Presiden Mahasiswa UIR, Ahmad Deni menegaskan bahwa peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan pengawas Pilkada yang berintegritas. Hal itu disampaikannya dalam Seminar Kebangsaan dan Deklarasi Pilkada Damai.

Dia menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian mahasiswa terhadap proses demokrasi yang bersih, damai, dan transparan. Dia menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadikan UIR sebagai kampus pertama di Riau yang mempelopori deklarasi Pilkada Riau 2024.

“Kami bangga menjadi pionir dalam menggelar seminar kebangsaan dan deklarasi damai ini. Harapannya, mahasiswa UIR dapat menjadi agen of control yang aktif mengawasi jalannya Pilkada Riau 2024, memastikan proses yang demokratis, adil, dan bebas dari politik uang," tegasnya, Kamis (26/9/2024).

Seminar dan deklarasi ini diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan kesadaran publik, terutama generasi muda, akan pentingnya partisipasi yang cerdas dan kritis dalam Pilkada. "Peran mahasiswa sebagai pengawas pemilu bukan hanya tugas moral, tetapi juga tanggung jawab sosial," tambah Deni

Rektor UIR, Prof Syafrinaldi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BEM UIR. "Sebagai kampus pertama di Riau yang menggagas seminar kebangsaan dan deklarasi Pilkada damai, kami berharap kegiatan ini dapat diaplikasikan dengan baik, masyarakat menunggu peran aktif mahasiswa dalam menjaga Pilkada damai," katanya.