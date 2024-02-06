Ratusan Mahasiswa Unnes Gelar Deklarasi Damai Pemilu 2024

SEMARANG - Tolak narasi jahat yang dapat memecah belah bangsa, ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar deklarasi damai Pemilu 2024 di Kampus Gunungpati, Semarang.

Pembacaan deklarasi juga dimaksudkan sebagai informasi kepada masyarakat agar pemilu berjalan tanpa kebohongan dan anti polarisasi.

Seruan Pemilu 2024 berlangsung damai digaungkan oleh ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Unnes di lingkungan Kampus Gunungpati, Semarang, Senin 5 Februari 2024 sore.

Para mahasiswa berjaket kuning ini menyerukan kepada civitas akademika dan masyarakat agar melaksanakan Pemilu 2024 yang berlangsung sebentar lagi dapat berjalan secara damai tanpa menebar kebencian antihoax dan antipolarisasi.

Dalam deklarasi tersebut, para mahasiswa juga mempercayakan semua proses pelaksanaan pesta demokrasi kepada penyelenggara pemilu sesuai undang-undang.