INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Hindari Penyerobotan, Menteri AHY Ajak Masyarakat Sertifikasi Tanah 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |21:26 WIB
Hindari Penyerobotan, Menteri AHY Ajak Masyarakat Sertifikasi Tanah 
AHY di Pasuruan
A
A
A

PASURUAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan nilai ekonomi dan modal usaha. Hal ini ia sampaikan saat menyerahkan 52 Sertifikat Tanah Elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ranggeh, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Kamis (26/9/2024).

“Selain kami memperjuangkan legalisasi aset melalui program PTSL, kami juga ingin mengajak warga untuk menata aset sekaligus juga akses terhadap nilai ekonomi dan permodalan usaha. Selebihnya, kita menghindari terjadinya penyerobotan, tumpang tindih, yang seringkali menjadi masalah hukum dan sosial,” ujar Menteri AHY dikutip Jumat (27/9/2024).

Masyarakat begitu gembira menyambut sekaligus menerima Sertifikat Tanah Elektronik dari Menteri ATR/Kepala BPN. Hal ini sebagai bentuk kepastian hukum atas hak milik tanah mereka.

“Masyarakat telah mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah itu adalah sesuatu yang patut disyukuri karena artinya setelah sekian lama, tanah mereka, baik rumah maupun kebun telah memiliki kepastian hukum,”kata dia.

Salah satu penerima sertifikat, Muhammad Fauzi (30) mengaku telah tinggal sejak tahun 1990 di rumahnya tanpa Sertifikat. Ia menceritakan, orang tuanya hanya bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan yang tetap.

 


