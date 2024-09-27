Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ketum Angela Tanoesoedibjo Harapkan Kader Perindo di Jabar Lebih Aktif Jelang Pilkada

iNews TV , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |02:23 WIB
Ketum Angela Tanoesoedibjo Harapkan Kader Perindo di Jabar Lebih Aktif Jelang Pilkada
Angela Tanoesoedibjo di Kantor DPW Perindo Jabar
A
A
A

BANDUNG - Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo meminta seluruh pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Jawa Barat, untuk lebih aktif, serta bekerja keras untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo.

"Saya harap Partai Perindo tidak sampai berhenti di situ, kita sudah masuk ke tim pemenangan dan saya harap segera terlaksana, kalau perlu kita juga ajukan kantor ini sebagai posko kemenangan, silakan digunakan, didorong ke arah sana, apalagi tempatnya tergolong strategis," katanya dalam sambutan. 

Angela Tanoesoedibjo mengunjungi kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat di Kota Bandung. Angela berpesan kepada seluruh pengurus dan kader untuk fokus bekerja keras, memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo.
 
Angela disambut langsung oleh pengurus DPW dan sejumlah ketua DPD Partai Perindo, Jawa Barat.
 
Angela, yang juga menjabat sebagai Wamenparekraf di Kabinet Indonesia Maju ini berdiskusi ringan, dengan jajaran pimpinan wilayah se Jawa Barat.

Angela juga berkesempatan melakukan room tour Kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat, yang diresmikan langsung oleh Ketua Majelis Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

(Khafid Mardiyansyah)

      
