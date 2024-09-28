Superbrands Award 2024 Apresiasi 50 Merek di Indonesia, Ini Daftarnya

CEO Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari di ajang Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2024 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan. (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Superbrands Indonesia kembali menggelar Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2024 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2024). Sebagai lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya, Superbrands Indonesia memberikan penghargaan kepada 50 pemilik merek di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan setelah melalui seleksi ketat dan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Nielsen di enam kota besar, di antaranya Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar. Survei dilakukan dengan lima kriteria penilaian, yaitu market dominance, longevity, good will, customer loyalty, dan overall market acceptance.

CEO Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari menjelaskan, para penerima penghargaan dapat menikmati berbagai benefit, yaitu berhak mencantumkan logo Superbrands Seals dalam kemasan dan materi komunikasi pemasaran.

“Manfaat lainnya adalah profil merek akan tercantum dalam buku Superbrands Indonesia dan terdaftar di website resmi Superbrands Internasional,” katanya.

Atas kesuksesan para pemilik merek meraih Superbrands, Grandtyana mengatakan, apresiasi yang diterima para pemilik merek menjadi bukti komitmen yang kuat untuk terus menghadirkan produk dan layanan berkualitas di tengah kondisi ketidakpastian dan keterlambatan ekonomi global.

“Ini adalah bukti pemilik merek berkomitmen memberikan produk dan layanan berkualitas serta menciptakan inovasi yang bisa diterima secara positif oleh konsumen Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan jika perekonomian Indonesia tercatat kuat. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini lebih tinggi dibandingkan Cina, Singapura, dan Korea Selatan. Menurutnya, tantangan ini perlu dihadapi dengan optimistis.

“Saya percaya para penerima penghargaan Superbrands Indonesia's Choice 2024 memiliki perencanaan strategis, untuk menghadapi setiap perubahan dan persaingan bisnis melalui produk inovatif, kualitas produk dan layanan, serta keunggulan operasional yang berorientasi market,” ujarnya.

Sebelum pelaksanaan Gala Award, Superbrands Indonesia menyelenggarakan kegiatan-kegiatan inovatif sebagai bagian dari rangkaian program memperkuat value brands. Kegiatan tersebut meliputi Brand and Marketing Assessment, kampanye digital #KonsumenPintar.

Melalui kampanye #KonsumenPintar: Kenali - Seleksi - Baru Beli, Superbrands Indonesia mengedukasi konsumen untuk membeli dan mengonsumsi produk dan jasa yang telah teruji dan terpercaya berlogo Superbrands.

Kemeriahan Gala Award dengan Budaya Makassar

CEO Superbrands Indonesia bersama 50 penerima Superbrands Award 2024. (Foto: dok Superbrands Indonesia)

Tahun ini, Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2024 mengusung tema budaya Makassar, Sulawesi Selatan dengan ikon produk budaya kapal pinisi. Tema ini tergambar jelas pada panggung yang memiliki ornamen kapal pinisi dan baju adat Sulawesi Selatan, yakni baju bodo.

Adanya kapal pinisi yang ditonjolkan dalam kemeriahan Gala Award ini berkaitan dengan nilai-nilai dan filosofi pada proses pembuatan Kapal Pinisi.

“Dalam budaya maritim Makassar, kita mengenal kapal pinisi sebagai simbol kehidupan dan mata pencaharian. Proses pembuatan kapal pinisi mencerminkan kerja sama, kerja keras, ketelitian, keindahan, dan keyakinan melalui tiga tahapan utama, yaitu training - produk - launching yang dilakukan secara matang dengan tetap menjaga keseimbangan alam,” tutur Grandtyana.

Tiga tahapan utama proses pembuatan kapal pinisi yaitu training, production, dan launching bukan lah hal asing di dunia industri. Baik pada saat perencanaan produk maupun inovasi.

“Bercermin dari kapal pinisi, saya yakin para pemilik merek saat menyusun perencanaan produk berorientasi pada market, melakukan koordinasi, dan mengendalikan produksi untuk menjaga kualitas dan produktivitas, serta menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk memastikan keberhasilan launching produk,” ujarnya.

Dia berharap, semoga para pemilik merek senantiasa melakukan inovasi untuk melahirkan program-program yang memperkuat value brands di mata konsumen.

“Mari berkolaborasi menghadirkan kreasi dan inovasi agar memberikan solusi bagi konsumen Indonesia,” ucapnya.