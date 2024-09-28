Siswa SMP Meninggal Usai Dihukum Squad Jump 100 Kali, Sempat Curhat ke Ibu

DELISERDANG - Seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) meninggal dunia usai dihukum dari gurunya squat jump sebanyak 100 kali. Peristiw tersebut terjadi di Desa Negara, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.



Korban Bernama Rindu Saputra (14), siswa kelas sembilan. Ia meninggal dunia usai menjalankan hukuman yang diberikan guru mata pelajaran agama di sekolahnya.

Awal peristiwa itu terjadi lantaran korban tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Sehingga sang guru memberikan hukuman squat jump 100 kali terhadap korban.

Sepulang dari sekolah, korban langsung jatuh sakit dan sempat curhat perihal yang dialamimya di sekolah ke ibunya. Setelah itu ibu korban membawa anaknya berobat ke klinik.

Namun, kondisi korban terus memburuk hingga dilarikan ke rumah sakit. Kemudian pada Kamis 27 September 2024, pagi, korban meninggal dunia.

Meninggalnya Rindu Ssaputra membawa duka yang sangat mendalam bagi ibu dan keluarga korban. Setelah anaknya dimakamkan, ibu korban berharap agar guru yang menghukum anaknya dapat diberi hukuman yang setimpal agar keadilan dapat ditegakkan dengan mengusut tuntas kasus tersebut.