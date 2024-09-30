Bus Kecelakaan di Tol Terpeka Diduga Sopir Ngantuk, 2 Orang Tewas dan 5 Luka

LAMPUNG TENGAH - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Terpeka Km 166 Jalur Ambon Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Senin (30/9/2024) sekitar pukul 08.00 WIB.

Dalam kejadian tersebut, satu unit mobil Daihatsu Sigra warna merah bernomor polisi D 1334 YBV menghantam mobil truk fuso yang belum diketahui identitasnya. Akibatnya, mobil Daihatsu Sigra mengalami ringsek parah pada bagian depan dan 2 orang meninggal dunia.

Kasat Lantas Polres Lampung Tengah Iptu Wahyu Dwi Kristanto mengatakan, awalnya Daihatsu Sigra sedang melaju di jalur lambat Tol Terpeka 166 dari arah Bakauheni menuju Tulang Bawang.

"Diduga supir Daihatsu Sigra ini mengantuk dan menghantam bagian belakang truk, lalu terguling ke kanan dan berhenti di jalur cepat dengan posisi bagian kanan menempel di badan jalan," ujar Wahyu.