Cek Fakta: Viral Video Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu Diduga Kabur ke Bunker Cari Selamat

SEBUAH klip memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berlari melintasi lorong-lorong diduga berlari mencari perlindungan di dalam bunker ketika serangan Iran viral di media sosial. Video tersebut muncul beberapa sesaat setelah Iran mengirimkan ratusan rudal ke Isrel sepanjang Rabu (2/10) dini hari.

Dikutip dari NDTV, yang mengambil sumber akun media sosial pro-Iran video itu diberikan keterangan: "Momen-momen saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melarikan diri ke bunker saat menghadapi respons Iran," klaim salah satu unggahan.

Postingan ini mendapatkan komentar tambahan dari pengguna lain. "Tolong beri Benjamin Netanyahu tempat untuk bersembunyi. Orang malang itu bahkan tidak melarikan diri. Bagaimanapun, dia menyelamatkan hidupnya dengan bersembunyi di bunker. Dia melarikan diri dan bersembunyi, meninggalkan orang-orang senegaranya untuk berjuang sendiri."

Hanya saja, video tersebut diragukan keasliannya. Video yang diduga sudah lama, sekitar tiga tahun. Kemungkinan ini diperkuat unggahan di Facebook yang membagikan video serupa pada 2021. Video asli diduga memperlihatkan Benjamin Netanyahu bergegas melewati koridor Knesset, parlemen Israel.

Serangan Iran ke Israel, Rabu (2/10) dini hari membuat kondisi Timur Tengah mendidih. Beberapa media di luar mulai memprediksi kemungkinan terjadinya pecah perang dunia ketiga, jika Israel membalas serangan Iran.

Bayang banyang perang dunia ketiga sudah beberapa muncul sejak 2022, ketika Rusia secara terbuka menyerang Rusia. Dilanjutkan dengan kekhawatiran antara China dan China Taipe atau Taiwan, serta terakhir adalah aksi Israel yang melakukan invasi ke Gaza, meledekkan bom dan serangan brutal ke Lebanon, dan Suriah.

Termasuk, ketika Iran menyerang Israel pada April 2024 setelah meninggalnya pemimpin Hamas Ismael Haniyeh yang dibunuh di Iran. Puncak kekhawatiran tentu saja, saat Iran menebakkan ratusan rudal ke Israel.



(Maruf El Rumi)