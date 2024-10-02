Terbongkarnya Modus dan Motif Pesta Seks Tukar Pasangan di Kota Batu

SURABAYA - Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur menggerebek pesta seks dengan berganti pasangan atau swinger di sebuah villa di Kota Batu, Jawa Timur. Sebanyak 12 orang yang sedang melakukan pesta seks diamankan.

Saat penggerebekan, para pelaku swinger ini dalam kondisi tanpa busana. Satu orang selaku penyedia event pesta seks tersebut, inisial SM ikut diamankan dalam penggerebekan itu.



Dari pengakuan tersangka SM yang merupakan warga Malang, para peserta swinger ini dipatok tarif Rp825 ribu per orang untuk bisa melampiaskan fantasinya.

Modus pelaku menggelar acara pesta seks ini dibuka melalui jaringan pertemanan dan membuat sebuah grup di media sosial Telegram. Setelah bersepakat, tersangka kemudian menyewa villa di kawasan Batu, Jawa Timur untuk melampiaskan fantasinya.

Aksi penyimpangan tersebut kemudian berhasil diendus polisi hingga dilakukan penggerebekan. "Salah satu villa di Pesanggrahan Batu. Kita amankan pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 21 September 2024," ujar Wadirkrimum Polda Jawa Timur AKBP Suryono.

"Kita tetapkan SM tersangka yang merupakan inisiator mencari orang dan dimasukkan dalam grup pasangan suami istri ada 12 orang. Pada saat kita amankan mohon maaf semuanya dalam kondisi tidak berbusana," imbuhnya.

Polisi juga menyebut tak ada motif ekonomi dalam kejadian tersebut dan murni adalah fantasi seksual. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan berbagai barang bukti mulai dari alat kontrasepsi, pakaian dalam, buku nikah, serta beberapa lembar uang tunai pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 296 tentang memfasilitasi perbuatan cabul ancaman hukuman satu tahun empat bulan.



(Arief Setyadi )