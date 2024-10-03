Miris! Jasad Bayi Dibuang ke Kloset Apartemen

JAKARTA - Jasad bayi laki-laki ditemukan dalam sebuah kloset apartemen kawasan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kemarin. Bayi tersebut diduga dibuang seseorang karena hasil hubungan gelap.

"Air dalam kloset tersumbat sehingga saksi melaporkan ke kantor manajemen untuk dilakukan pengecekan sampai akhirnya ditemukan (mayat bayi)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Rabu (2/10/2024).

Menurutnya, peristiwa temuan jasad bayi itu berawal saat salah seorang penghuni apartemen melaporkan ke pihak menajemen jika buangan air kloset tersumbat. Petugas teknisi lantas melakukan pengecekan sumbatan di kloset menggunakan vakum timbul dan muncul tangan bayi dari dalam kloset.